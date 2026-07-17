Danas (12:00)
Leksik su nam obogatili grčki bogovi
Riječi iz grčke mitologije koje koristimo u svakodnevici
Kad smo već kod Odiseja, mnoge uobičajene riječi koje danas koristimo potječu iz drevnih grčkih mitova. Likovi i priče iz antike trajno su oblikovali naš jezik (Mental Floss):
- Atlas je zbog držanja nebeskog svoda postao sinonim za zbirku zemljopisnih karti
- Brbljava nimfa Eho kažnjena je tako da samo ponavlja tuđe riječi
- Šumski bog Pan zaslužan je za širenje iznenadnog straha (panike)
- Kaos je izvorno označavao prazninu svemira prije postanka svijeta, a danas opisuje stanje potpunog nereda
- Kralj Tantal i podzemna rijeka Leta inspirirali su pojmove za mučnu žudnju (tantalizaciju) i tromost (letargiju)
Od narcisoidnosti, erotike do opasnih sirena koje su s hridi prešle na vatrogasna vozila, antičke legende i dalje vladaju našim rječnikom.