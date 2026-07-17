Leksik su nam obogatili grčki bogovi

Kad smo već kod Odiseja, mnoge uobičajene riječi koje danas koristimo potječu iz drevnih grčkih mitova. Likovi i priče iz antike trajno su oblikovali naš jezik (Mental Floss):

Atlas je zbog držanja nebeskog svoda postao sinonim za zbirku zemljopisnih karti

je zbog držanja nebeskog svoda postao sinonim za zbirku zemljopisnih karti Brbljava nimfa Eho kažnjena je tako da samo ponavlja tuđe riječi

kažnjena je tako da samo ponavlja tuđe riječi Šumski bog Pan zaslužan je za širenje iznenadnog straha ( panike )

zaslužan je za širenje iznenadnog straha ( ) Kaos je izvorno označavao prazninu svemira prije postanka svijeta, a danas opisuje stanje potpunog nereda

je izvorno označavao prazninu svemira prije postanka svijeta, a danas opisuje stanje potpunog nereda Kralj Tantal i podzemna rijeka Leta inspirirali su pojmove za mučnu žudnju (tantalizaciju) i tromost (letargiju)

Od narcisoidnosti, erotike do opasnih sirena koje su s hridi prešle na vatrogasna vozila, antičke legende i dalje vladaju našim rječnikom.