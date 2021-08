Najljepše je doma, u svojoj nekretnini

Zagreb bilježi pad prometa nekretninama, no cijene se i dalje drže. Prosječna cijena stambenog kvadrata kreće se oko dvije tisuće eura, no ima novogradnji i za šest tisuća. Lokacija je i dalje na cijeni, no sigurnost kupcima postaje prioritet pa se uvodi i novi certifikat. – Tu dolazimo do dijela koji može uzdrmati tržište nekretnina, a to je seizmički certifikat kojeg su naveli u Zakonu o obnovi, koji će svaka zgrada nakon obnove imati i pokazati stupanj koji može izdržati što se tiče potresa, kaže Sanjin Rastovac, direktor agencije za nekretnine. HRT ima prilog od 2 minute o temi. O istoj temi piše i 24 sata.