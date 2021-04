Korona voli bumerang

Šefica zagrebačkog stožera Jelena Pavičić Vukičević predložila je, a Ministarstvo prihvatilo, da se svi osnovnoškolci od idućeg tjedna vrate u školske klupe dok će srednjoškolci, osim maturanata, ostati online. Tako će u direktnu nastavu, takozvani model A, uz učenike razredne nastave (od 1. do 4. razreda osnovne škole), i svi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Izvan nastavnog procesa ostali bi učenici 1. do 3. razreda srednje škole, jer koriste javni prijevoz. Večernji