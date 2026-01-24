Pojačalo do kraja, susjedi na čekanju
Rock&Off 2025: ABOP i M.O.R.T. obilježili večer, Tvornica kulture u punom pogonu
Osma dodjela Rock&Off nagrada pretvorila je Tvornicu kulture u slavlje domaće glazbene scene 2025. godine. Dodijeljene su nagrade u 11 kategorija, uz snažan koncertni program i after party. Najviše nagrada osvojili su ABOP i M.O.R.T., a emotivni vrhunac večeri bilo je uručenje nagrade za životno djelo Maxu Juričiću. Večer je zaključena koncertnim iznenađenjem Brkova i nastavkom tuluma u KSET-ovoj režiji (tportal):
Dobitnici nagrada:
- Album godine: Mayales – Boutique Pop, Vol. 1
- Pjesma godine: Goran Bare – Moja jedina
- Rock&Off izvođač godine: M.O.R.T.
- Off&Off izvođač godine: ABOP
- Koncertni izvođač godine: M.O.R.T.
- Rap&Off izvođač godine: Kandžija
- Pop&Off izvođač godine: ManGroove
- Jazz&Off izvođač godine: Chui
- Veliki prasak godine: Smrdljivi Martini
- Tportalova nagrada publike: ABOP
- Nagrada za životno djelo: Max Juričić