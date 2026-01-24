Pojačalo do kraja, susjedi na čekanju

četvrto izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off održano je u subotu u Tvornici bez publike, ali na YouTubeu je pohranjen stream eventa: Uvod, Dodjela (YouTube). Fotogalerija (Jutarnji). Rockoff.hr – službeni sajt. Nominirani u ukupno 9 kategorija.

Album godine dobio je prvijenac Bad Daughter ‘Let me Panic‘ kantautorice Dunja Ercegović koja je slavila je i u kategoriji Pop&Off izvođača godine. Pjesma godine je Sama – Urban&4. Veliki prasak godine nagradu odnijela Miiriam. Za Rock&Off izvođača godine proglašeni su Kensington Lima, a Grše je slavio u kategoriji Rap&Off. Pobjedu u kategoriji Elektro&Off odnio je Toni Starešinić, dok je kipić iz kategorije Jazz&Off pripao Matiji Dediću. Ovogodišnja nagrada za životno djelo Rock&Off-a pripala je kantautoru Milanu Manojloviću Manceu. Nagradu u kategoriji Koncertni izvođač godine dobila je grupa Jonathan, koja je održala i koncert na kraju same dodjele nagrade. Tportal