Pojačalo do kraja, susjedi na čekanju

Rock&Off 2025: ABOP i M.O.R.T. obilježili večer, Tvornica kulture u punom pogonu

Osma dodjela Rock&Off nagrada pretvorila je Tvornicu kulture u slavlje domaće glazbene scene 2025. godine. Dodijeljene su nagrade u 11 kategorija, uz snažan koncertni program i after party. Najviše nagrada osvojili su ABOP i M.O.R.T., a emotivni vrhunac večeri bilo je uručenje nagrade za životno djelo Maxu Juričiću. Večer je zaključena koncertnim iznenađenjem Brkova i nastavkom tuluma u KSET-ovoj režiji (tportal):

Dobitnici nagrada:

  • Album godine: Mayales – Boutique Pop, Vol. 1
  • Pjesma godine: Goran Bare – Moja jedina
  • Rock&Off izvođač godine: M.O.R.T.
  • Off&Off izvođač godine: ABOP
  • Koncertni izvođač godine: M.O.R.T.
  • Rap&Off izvođač godine: Kandžija
  • Pop&Off izvođač godine: ManGroove
  • Jazz&Off izvođač godine: Chui
  • Veliki prasak godine: Smrdljivi Martini
  • Tportalova nagrada publike: ABOP
  • Nagrada za životno djelo: Max Juričić

Slične vijesti

Jučer (14:00)

Nije hit, ali traje

Rock&Off već osam godina gradi stručni sustav vrednovanja domaće glazbe

Rock&Off je u osam godina postao jedna od rijetkih domaćih glazbenih nagrada koja dosljedno vrednuje autorsku i alternativnu scenu prema kriterijima struke, a ne tržišne popularnosti. O dobitnicima odlučuje isključivo žiri glazbenih novinara, dok Nagrada publike osigurava dijalog sa slušateljima. Uvođenjem kategorije Off&Off dodatno je otvoren prostor za nišnu i eksperimentalnu glazbu. Projekt se razvio u širu platformu koja uključuje edukaciju, promociju i medijske formate, s ciljem dugoročnog praćenja i afirmacije domaće glazbene scene. Čelni ljudi projekta za tportal uoči večerašnje dodjele… popis svih nominiranih.

18.12.2023. (21:00)

Kanal za dobru mjuzu

The Gentleman na Diskont TV, novoj glazbenoj emisiji

Nova glazbena emisija Diskont zajednički je projekt Iskona i Rock&Off. Na tjednoj bazi ugošćuje naše talentirane glazbenike u veselom interijeru retro marketa. Izvođači i bendovi koji su do sada nastupili u Diskontu su Jonathan, Bore Balboa, Je Veux, Brkovi, Djeca!, Tidal Pull i Mile Kekin. Osim na YouTube-u, Diskont se može pratiti u prvoj hrvatskoj digitalnoj videoteci “Rock&Off” na Iskonovim TV platformama. U aktualnoj epizodi nastupio je mladi glazbenik The Gentleman, osebujan glazbenik, ni punker ni klasičar. Terapija

06.02.2023. (19:00)

Ipak su stolice ispred bine ok ideja

Rock&Off u Tvornici kulture – dobre i loše strane

Alternativa Porinu iznijedrila je potrebu za ovakvim događajem u kojem se nagrađuje nezavisna glazbenu scenu. Pozitivno je bilo to što se nije osjećalo da postoje oni momenti ‘potkusurivanja dugova i obećanja’ koje je znao Porin izbaciti na površinu, a to je da netko bude nagrađen u sezoni kad i nema bog-zna-kakvo izdanje, samo zato što je izvisio nekad prije. Također, ‘pročešljali’ su sve bitno što je obilježilo 2022. godinu, što posljedično ne ostavlja previše prostora Porinu za nekim iznenađenjima. Loša strana je nedorečen scenarij, zbog čega je čujan žamor publike za vrijeme dodjela, što dovodi u pitanje i poštovanje prema kolegama. No uvijek postoji davno iskušana metoda da se program prvo odvija pred formalnim sjedećim auditorijem, a da se potom svi prepuste neformalnom druženju. Ravno do dna

14.01.2023. (20:00)

Moćno!

Jaka konkurencija za nagrade na petoj dodjeli Rock&Offa

tportal

Direktor nezavisne glazbene novinarske nagrade Krešimir Blažević, umjetnički direktor Hrvoje Horvat, voditelj stručne komisije nagrade Aleksandar Dragaš, glavni tajnik Unisona Davor Drezga, Krešimir Madunović, predsjednik uprave Iskona te Milan Majerović Stilinović u ime HDS Zampa otkrili su nominirane u 10 kategorija. Devet kategorija Nagrade Rock&Off su: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač godine te izvođači godine u žanrovskim kategorijama “Rock&Off”, “Pop&Off”, “Rap&Off”, “Elektro&Off” te “Jazz&Off”. Deseta kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu “Iskonovu nagradu publike”. Dobitnike ćemo doznati 3. veljače u Tvornici kulture. Tportal

07.02.2022. (11:00)

Off off mainstream

Rock&Off glazbene nagrade

četvrto izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off održano je u subotu u Tvornici bez publike, ali na YouTubeu je pohranjen stream eventa: Uvod, Dodjela (YouTube). Fotogalerija (Jutarnji). Rockoff.hr – službeni sajt. Nominirani u ukupno 9 kategorija.

Album godine dobio je prvijenac Bad Daughter ‘Let me Panic‘ kantautorice Dunja Ercegović koja je slavila je i u kategoriji Pop&Off izvođača godine. Pjesma godine je Sama – Urban&4. Veliki prasak godine nagradu odnijela Miiriam. Za Rock&Off izvođača godine proglašeni su Kensington Lima, a Grše je slavio u kategoriji Rap&Off. Pobjedu u kategoriji Elektro&Off odnio je Toni Starešinić, dok je kipić iz kategorije Jazz&Off pripao Matiji Dediću. Ovogodišnja nagrada za životno djelo Rock&Off-a pripala je kantautoru Milanu Manojloviću Manceu. Nagradu u kategoriji Koncertni izvođač godine dobila je grupa Jonathan, koja je održala i koncert na kraju same dodjele nagrade. Tportal

31.01.2020. (15:00)

Off i Off-Off

Dodijeljene druge po redu glazbene novinarske nagrade Rock&Off

O osvajačima nagrada Rock&Off za 2019. godinu odlučivao je stručni žiri sastavljen od 77 novinara iz preko 40 medija. Pjesma “Iskra” Urban&4 proglašena je pjesmom godine, riječka grupa Jonathan koncertnim izvođačem godine, Irena Žilić Pop&Off izvođačicom godine, Vojko V Rap&Off izvođačem godine, grupa The Siids Elektro&Off izvođačem godine, a grupa Chui Jazz&Off izvođačem godine. Nagrada publike pripala je Goranu Baretu i Majkama. Jutarnji

11.01.2019. (16:30)

Vražičak prvi

Nova glazbena nagrada Rock&Off: Najviše nominacija Vojku V, Edi Maajki i Jonathanu

Riječki indie rokeri Jonathan i splitski reper Vojko V imaju po četiri, Edo Maajka tri, a Goran Bare & Majke, The Strange, Mangroove, NipplePeople i Chui po dvije nominacije za Rock&Off, novu glazbenu nagradu, u kojoj glasaju novinari. Od devet kategorija najzanimljivija je ona za album godine, tu su nominirani: Edo Maajka ‘Put u plus’, Goran Bare & Majke ‘Nuspojave’, Jonathan ‘To Hold’, The Strange ‘Echo Chamber’ i Vojko V ‘Vojko’ (ovdje svi nominirani). Dodjela nagrada 31. siječnja u zagrebačkoj Tvornici. T-Portal