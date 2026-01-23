Nije hit, ali traje
Rock&Off već osam godina gradi stručni sustav vrednovanja domaće glazbe
Rock&Off je u osam godina postao jedna od rijetkih domaćih glazbenih nagrada koja dosljedno vrednuje autorsku i alternativnu scenu prema kriterijima struke, a ne tržišne popularnosti. O dobitnicima odlučuje isključivo žiri glazbenih novinara, dok Nagrada publike osigurava dijalog sa slušateljima. Uvođenjem kategorije Off&Off dodatno je otvoren prostor za nišnu i eksperimentalnu glazbu. Projekt se razvio u širu platformu koja uključuje edukaciju, promociju i medijske formate, s ciljem dugoročnog praćenja i afirmacije domaće glazbene scene. Čelni ljudi projekta za tportal uoči večerašnje dodjele… popis svih nominiranih.