Gitarom svima po tamburi

U traženju odgovora na pitanje zašto se jedan vitalni engleski starac težak 300+ milijuna dolara ne bavi uobičajenim aktivnostima prebogatih i dokonih boomera nego uporno traži pravdu i slobodu za Palestinu makar unaprijed zna da će ga to dovesti u zavadu s pola svijeta. Nekidan je proslavio 82. rođendan, ali i dalje ne popušta. Sad je u žestokoj svađi s Bonom Voxom i Nickom Caveom koje otvoreno vrijeđa i naziva šupcima zbog njihovih stavova o Izraelu i Palestini. S rijetkom viđenim žarom za čovjeka njegovih godina Waters zagovara totalni kulturni bojkot Izraela zbog masovinih zločina IDF-a u Gazi.

Rani Pink Floyd nije bio na glasu kao politički osviješten bend, daleko više su ga zanimale psihodelične i kozmičke teme. To se donekle promijenilo s konceptualnim albumom „Animals“, gdje je Waters potpuno preuzeo inicijativu i predstavio svoju antikapitalističku orwellovsku basnu. Londonski sud je početkom ove godine iz njegovih izjava ustanovio postojanje elemenata antisemitizma i odlučio nastaviti proces, ali Watersa ni to nije obeshrabrilo. Po svemu sudeći na krivudavoj i opasnoj antiratnoj stazi on će ostati do posljednjeg daha. Ravno do dna