Roger Waters – Na krivudavoj antiratnoj stazi - Monitor.hr
Danas (16:00)

Gitarom svima po tamburi

Roger Waters – Na krivudavoj antiratnoj stazi

U traženju odgovora na pitanje zašto se jedan vitalni engleski starac težak 300+ milijuna dolara ne bavi uobičajenim aktivnostima prebogatih i dokonih boomera nego uporno traži pravdu i slobodu za Palestinu makar unaprijed zna da će ga to dovesti u zavadu s pola svijeta. Nekidan je proslavio 82. rođendan, ali i dalje ne popušta. Sad je u žestokoj svađi s Bonom Voxom i Nickom Caveom koje otvoreno vrijeđa i naziva šupcima zbog njihovih stavova o Izraelu i Palestini. S rijetkom viđenim žarom za čovjeka njegovih godina Waters zagovara totalni kulturni bojkot Izraela zbog masovinih zločina IDF-a u Gazi.

Rani Pink Floyd nije bio na glasu kao politički osviješten bend, daleko više su ga zanimale psihodelične i kozmičke teme. To se donekle promijenilo s konceptualnim albumom „Animals“, gdje je Waters potpuno preuzeo inicijativu i predstavio svoju antikapitalističku orwellovsku basnu. Londonski sud je početkom ove godine iz njegovih izjava ustanovio postojanje elemenata antisemitizma i odlučio nastaviti proces, ali Watersa ni to nije obeshrabrilo. Po svemu sudeći na krivudavoj i opasnoj antiratnoj stazi on će ostati do posljednjeg daha. Ravno do dna


Slične vijesti

18.10.2023. (22:00)

Meditacije

Roger Waters – The Dark Side of the Moon Redux: Nikad ljepše pričanje kroz album

Ponovna imaginacija albuma, također nazvana i „Redux“ nije ni približno toliko spektakularna koliko je original. U njoj nema spektakularnih gitarskih solaža, nema novih zamisli na ideju Gilmourovih genijalnosti na „Money“ ili „Time“. Tijekom skoro cijelog albuma, Waters dodaje izgovorene strofe iz svojeg opusa. Grandioznost je u albumu zamijenila introspektivnost, mračnost i nježnost. Album možete ili voljeti jer je autor pogodio temu albuma, ili mrziti zbog toga koliko apatično zvuči na mahove. „Redux“ albuma nije nikakvo vraćanje staroj slavi te slijepom nadanju da će se arene puniti u nedogled zbog nekoliko remek djela napisanih prije 50 godina. Ono uistinu ispunjava premisu „mudrosti 80-godišnjaka“, što se možda ne prikazuje u melodiji i aranžiranju, već tekstovima. Opće je uvriježena činjenica kako se glazbu sluša prije svega zbog glazbe, ali ovo je jedna od onih iznimaka pri kojima je svakako dobro pogledati tekst. Muzika

12.10.2023. (18:00)

Svira i šalje poruke

Roger Waters – Čovjek koji grize ruku koja ga hrani

Sama činjenica da je sve češće ogorčeno osporavan, a sad i sabotiran, samo zato što pokušava reći kako ono što svi trube – možda nije baš sasvim istina, kazuje nam da su mnoge vrijednosti koje su se smatrale usvojenim za sva vremena dovedene u pitanje. Sloboda javne riječi i drugačijeg mišljenja ozbiljno je načeta, između ostalog, baš upornim naporima raznih faktora sa Zapada. Svrha postojanja osamdesetogodišnjeg Rogera Watersa onda je u tome da tu istinu bar javno kaže, kao nekakav anti-Bono. Ne zaboravimo da je ime njegove posljednje turneje: “This is Not a Drill“ (“Ovo nije vežba“, 2022-2023). Cijeli njegov dosadašnji život, od Drugog svetskog do ukrajinsko-ruskog rata, protekao je u znaku ovog vojnog upozorenja. Zato može biti da Roger Waters ipak bolje zna. Kažu u Pulse-u.

24.07.2023. (09:42)

Roger Waters objavio “Money”, prvu stvar s ponovno snimljenog “The Dark Side of the Moon”

25.02.2023. (13:00)

To nije formula za mir, već za predaju

Slavoj Žižek: Tamna strana neutralnosti

Ponekad su stvari zaista tako jednostavne, posebno kada se Rusija sprema godišnjicu rata proslaviti novom ofenzivom. Opsceno je kriviti Ukrajinu za ruska razaranja ili predstavljati herojski otpor Ukrajinaca kao “odbijanje mira”. Oni koji poput Rogera Watersa iz Pink Floyda pozivaju na „trenutačni prekid vatre“ htjeli bi da ukrajinski odgovor na još veću rusku agresiju bude – odustajanje od samoobrane. To je nije formula za mir, već za predaju. Na kraju krajeva, ruski imperijalistički rat je sam po sebi čin kolonijalizma. Oni koji bi sada htjeli biti neutralni odriču se prava da govore o užasima kolonizacije bilo gdje. Waters na primjer podržava palestinski otpor izraelskoj okupaciji. Zašto je ukrajinski otpor ruskoj kolonizaciji manje vrijedan podrške? Povlađivanje imperijalizmu ne donosi ni mir ni pravdu. Da bismo sačuvali mogućnost da barem djelimice ostvarimo mir i pravdu, moramo odbaciti prijetvornu neutralnost i ponašati se u skladu s tim. Peščanik /Project-Syndicate

17.06.2021. (00:30)

We don't need no little pricks

Legenda Roger Waters odbio Zuckerbergov novac za korištenje ‘Another Brick in the Wall’

Kultna skladba Pink Floyda iz 1979. godine trebala se pojaviti kao pozadinska glazba u novoj Facebookovoj reklami za njihovu društvenu mrežu Instagram. No, autor Roger Waters odbio je dati autorska prava. Nema je*ene šanse. Zuckerberg je bio pi**ek kad je počeo sa stranicom na kojoj se ocjenjuje izgled djevojaka. Uvijek će biti pi**ek – rekao je roker. Bug

27.09.2017. (09:56)

Posljednji vez

Roger Waters iduće godine u Areni Zagreb

Suosnivač Pink Floyda Roger Waters 6. svibnja će održati koncert u Areni Zagreb, što će biti jedini njegov koncert u tkz. regiji i prvi u Hrvatskoj nakon 5 godina. Turneja Us + Them započela je u svibnju, a već je do kraja listopada u potpunosti rasprodan 61 koncert. Waters na ovoj turneji izvodi najveće hitove Pink Floyda, što je navodno posljednja turneja na kojoj svira pjesme svog bivšeg benda, te svoje solo stvari. Koncerti mu traju oko 3 sata. Ulaznice su od 360 do 1490 kuna, a u prodaju kreću sutra. Jutarnji, Muzika.hr

23.06.2017. (19:28)

Gorka sjeta

Novi album Rogera Watersa: Rock za neugodno starenje

“Kao neujednačen i nesavršen album nastao u turbulentnim i bizarnim vremenima, Is This the Life We Really Want? ne predstavlja definitivnu izjavu na kakve nas je autor navikao u prošlosti, već prije svega neartikulirani individualni krik koji kanalizira kolektivni očaj. Krajnji rezultat nikako nije savršen, ali baš poput recentnog ostvarenja ‘Peace Trail’ Neila Younga predstavlja daleko više nego što se može očekivati od prosječne rock zvijezde na zalazu karijere”, pišu Lake note o novom albumu legendarnog člana Pink Floyda.