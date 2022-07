Posao za mlade

Isto kao što djeca od malena uče strane jezike, javila se ideja da tako mogu učiti i programske jezike. Australija je primjerice uvela predmet programiranje u osnovne škole. No dok jedni smatraju da je to korisno znanje, drugi se pitaju je li to nužno i zašto djecu tjerati da se bave nečim tako dosadnim, jer ona nekolicina talentiranih će to ionako svladati sama, kod kuće. Netokracija