Nije im to trebalo, iako nekima i nije nešto naštetilo

Njegova energija i mušićavost dovele su do toga da je on sam postao jedan od sinonima rock and rolla na potpuno originalan način. Za razliku od mnogih rock legendi koje su stasale i potvrdile se u sastavima, Beck kao da je bio izdanak one Aristotelove teorije da čovjek kao samotnjak može preživjeti jedino ako je zvijer ili Bog. Takva mu je i diskografija. Izuzetno neujednačena, stilski šarolika i hirovita. Mogao je sa svakim, ali kratko. Svi su bili svjesni njegovog genija, ali su ga se bojali. Poput pravog vuka samotnjaka njegov vlastiti integritet mu je uvijek bio najvažniji. I bio je otvoreno iskren u tom pogledu. Ravno do dna