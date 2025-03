Nagrada koja uvijek zna tko je bio popularan prije tri godine

Splitski autor dolazi iz glazbeničke obitelji, a prve je pjesme počeo pisati već u srednjoj školi. Njegove pjesme i albumi osvojili su brojne nagrade i struke i publike, a prestižnu nagradu Porin njegova su djela ponijela najviše puta. Ispričao je kako je bio “na vagi” između pomorske škole i umjetničke. Ima tu i prednosti i mana. Mana je to što sam ja poluzreo izašao na scenu, jer kad gledam kod mojih vršnjaka, samo me može razumjeti Houra jer se on isto, s Prljavim kazalištem, dogodio u srednjoj školi. A ovi ostali autori po kojima se svi mjerimo, je li to Johnny ili Bregović ili Balašević, to su sve bili ljudi koji su već studirali dramske umjetnosti itd. A ono što je prednost u tome je što odboluješ sve dječje bolesti vezano za slavu – odmah. Ja mislim da čak i mi neki koji smo rano krenuli, da smo na kraju, kad već trebaš ispasti malo i “budala”, prirodnije da ti se to dogodi odmah, nego pod stare dane. HRT iz dokumentarne serije Zauvijek autor