Novi 'page turner'
Roman ‘Toni’: Plod nakaradnog miksa klasično balkanskog idolatriziranja sina jedinca i malignosti neoliberalnog individualizma
Kad bi forma književne kritike tolerirala emojije, od svih za ovu priliku odgovarajućih, najpristojniji izbor bio bi majmunčić koji pokrivajući oči signalizira da su svi ovi likovi i njihovi postupci teški cringe. Romaneskni debi etablirane prozaistice Rumene Bužarovske ustrojen je poput kakve morbidne tročinke s komičnim elementima jer čine ga kraće ulančane epizode koje gordo povezuje taj jedan te isti muški lik, a u svakoj na udaru mu je druga žena koja bukvalno nestaje kako bi oslobodila mjesto sljedećoj. Bilo bi histerično nadobudno pa i nepravedno bezveznog Tonija proglasiti serijskim ubojicom, jer on ništa, loše ni dobro, ne radi namjerno, ali neću pretjerati ako napišem da roman, zahvaljujući njemu, na mahove poprima razmjere psiho horora. Vanja Kulaš za Lupigu.