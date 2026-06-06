Novi 'page turner'

Roman 'Toni': Plod nakaradnog miksa klasično balkanskog idolatriziranja sina jedinca i malignosti neoliberalnog individualizma - Monitor.hr
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Roman ‘Toni’: Plod nakaradnog miksa klasično balkanskog idolatriziranja sina jedinca i malignosti neoliberalnog individualizma

Kad bi forma književne kritike tolerirala emojije, od svih za ovu priliku odgovarajućih, najpristojniji izbor bio bi majmunčić koji pokrivajući oči signalizira da su svi ovi likovi i njihovi postupci teški cringe. Romaneskni debi etablirane prozaistice Rumene Bužarovske ustrojen je poput kakve morbidne tročinke s komičnim elementima jer čine ga kraće ulančane epizode koje gordo povezuje taj jedan te isti muški lik, a u svakoj na udaru mu je druga žena koja bukvalno nestaje kako bi oslobodila mjesto sljedećoj. Bilo bi histerično nadobudno pa i nepravedno bezveznog Tonija proglasiti serijskim ubojicom, jer on ništa, loše ni dobro, ne radi namjerno, ali neću pretjerati ako napišem da roman, zahvaljujući njemu, na mahove poprima razmjere psiho horora. Vanja Kulaš za Lupigu.


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Čini mi se da je „Vegetarijanka“ toliko uznemirujuća zbog sličnosti a ne razlika. Priča Han Kang ustvari je priča o institucionaliziranom nasilju: kulturna kohezija uvijek dolazi uz cijenu, normalnost je stvar dogovora – kako sama riječ kaže, nije normalno sve ono što odstupa od norme; od toga što zajednica zahtijeva, a ne kako zaista jest. Južnokorejsko društvo opisuju kao visoko uređeno i skladno, no društveni sustav, da bi se održao, zahtijeva veliku količinu strukturnog nasilja. Najbolje knjige

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U drugoj pripovjednoj i vremenskoj liniji, koja se zbiva 1985. godine, dakle prije sedamnaest godina (odatle i engleski i hrvatski naslov romana, japanski u prijevodu glasi “Penjačka groznica”), Yuuki ima četrdeset godina i jedini je član redakcije koji ima neobičnu titulu “lutajućeg novinara”. Ubrzo doznajemo zašto: pet godina ranije dogodio se incident u kojem je u prometnoj nesreći koja jako nalikuje samoubojstvu poginuo mladi novinar Ryoto Mochizuki, i to nakon redakcijske svađe. roman mogao biti zanimljiv i “običnim” čitateljima jer tako je malo knjiga i serija koje doista uspiju konzumenta uvjeriti da je novinarski kaos stvaran: nas, novinare, prijatelji i obitelj često nagovaraju da napišemo roman o životu u novinskoj redakciji, mi (ili barem ja) redovito odgovaramo da nitko ne bi povjerovao u tu priču – kad se stavi na papir, odjednom zvuči nestvarno. Yokoyami je uspjelo poništiti upravo taj element fantastičnosti, lažnosti: čitatelj nema dojam da pretjeruje. Najbolje knjige

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