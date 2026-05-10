Čovjek koji je živio u petoj brzini dok smo mi još tražili kvačilo
Roman ‘Dolinar’ Marka Gregura: Biografija za nekoliko života
Nije ovo klasična biografija, već roman razlomljene, nekronološki ispričane radnje, ispripovijedan u potpunosti u prvom licu. Njegov život bio je toliko intenzivan i ubrzanog tempa da je to prosječnom (pogotovo introvertiranom) čitatelju teško i pojmiti. Žarka Dolinara u ovoj knjizi upoznajemo kao pomalo impulzivnog i tvrdoglavog mladića, koji prkosi autoritetima (prije svega školi!), ali je istovremeno nevjerojatno talentiran i sposoban čovjek i ponajprije veliki humanist koji je tijekom rata činio gotovo nezamislive stvari kako bi spašavao ljude kojima je prijetila deportacija. Marko Gregur oprezan je u pisanju biografskog romana, ne upušta se u opisivanje suvišnih detalja tamo gdje bi to moglo biti neprimjereno, pa tako o Dolinarovu privatnom životu nakon rata doznajemo malo, ali taman dovoljno za izgradnju potpunije slike o njegovoj ličnosti. Čitajući ovu knjigu, dobivamo malo više nade da i u užasnom svijetu postoje izuzetni ljudi koji su spremni riskirati za dobrobit drugih iz čistog čovjekoljublja i bez očekivanja koristi zauzvrat. Kažu na Perkatonicu