Posljendji Mohikanac
Chinook: Dnevnički vestern pokojnog Bekima Sejranovića
Posljednji, nezavršeni roman pokojnog Bekima Sejranovića – ‘Chinook’, priča u kojoj se susreću suvremeni nomad u Americi uoči Trumpove pobjede i bosanski traper iz 19. stoljeća. U tom neobičnom dvoglasu, dopunjenom dvjema posljednjim pričama i autorovim planom rukopisa, sabrane su sve opsesije ovog važnog i velikog pisca. Umjesto da zatvori temu, on proširuje prostor u kojem se čitatelj, kad zaklopi knjigu, mora pokušati sam snaći. U tom smislu, to što je roman ostao nedovršen predstavlja savršenu završnicu života jednog nomada, vječitog stranca, koji se neprestano premještao kroz prostore, jezike i odnose, s jedinim trajnim uporištem u samom činu pripovijedanja. Baš kao i junak njegove zadnje knjige. tportal