Kako ući u ludnicu bez 'veze', a izaći još teže

Eksperiment Davida Rosenhana iz 1973. godine, objavljen pod nazivom “On Being Sane In Insane Places”, doveo je u pitanje pouzdanost psihijatrijskih dijagnoza. Poslao je osmero zdravih sudionika, koji su primljeni u 12 bolnica, gdje su naknadno dijagnosticirani sa shizofrenijom i zadržani u prosjeku 19 dana, unatoč potpuno normalnom ponašanju (premda im je rečeno da samo kažu kako “čuju glasove”, bez drugih objašnjenja).

Kada je objavio rezultate, Rosenhan je oštro ukazao na sistemske propuste i optužio psihijatriju da nije u stanju razlikovati zdrave od bolesnih osoba, pri čemu se svako ponašanje pacijenata u bolnici pogrešno tumačilo kao simptom bolesti. Neki psihijatri brzo su odbacili njegove zaključke, tvrdeći da je nemoguće postaviti točnu dijagnozu ako pacijent namjerno laže o svojim simptomima. Da bi mu doskočila, jedna je poznata bolnica izazvala Rosenhana da im pošalje nove lažne pacijente; ubrzo su ponosno objavili da su razotkrili desetke njegovih “uljeza” – samo da bi im Rosenhan na kraju otkrio kako im uopće nije poslao niti jednu jedinu osobu.

Iako je studija ubrzala reforme i deinstitucionalizaciju, kritičari su istaknuli da glumljenje simptoma ne dokazuje nesposobnost struke. Novija istraživanja i knjiga Susannah Cahalan iz 2019. ukazuju na ozbiljne manipulacije, falsificiranje podataka i izmišljanje sudionika, pretvarajući slavni pokus u znanstveni skandal. Science History, Psychiatric Times