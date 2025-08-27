Grad koji ne spava jer je stalno na festivalu

- Festival prvih (ponedjeljak, 7.10. – 17.10.)
Multidisciplinarni umjetnički festival u Zagrebu, posvećen temama gubitka i žalovanja, uz izložbe i radove u različitim medijima.
- Revija malih književnosti: Queer Balkan (utorak, 8.10.)
Književni festival u Booksi, s fokusom na queer autore iz balkanskih zemalja, popraćen razgovorima i čitanjima.
- Mimika orkestar uživo (srijeda, 9.10.)
Snimanje najnovijeg albuma uživo u Lisinskom. Jazz-fusion orkestar predvođen Makom Murtićem izvodi nove skladbe koje tematiziraju mitove i identitet.
- Izložba plakata za slobodnu Palestinu (četvrtak, 10.10.)
Izložba u Studio-galeriji Klet, uz radove regionalnih ilustratora, gdje su svi dizajni dio humanitarne akcije “Free Gaza.”
- ZEZ Festival (petak, 9.10. – 12.10.)
Zavod za eksperimentalni zvuk u Zagrebu donosi lineup s eksperimentalnim jazz i elektroničkim izvođačima iz regije, s posebnim nastupom Jelene Popržan.
Više na tportalu… dodajmo još koncerte u Tvornici kulture – Alen Vitasović u četvrtak, Prljavo kazalište (s Davorinom Bogovićem) u petak, a u subotu Artan Lili.