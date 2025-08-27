Grad koji ne spava jer je stalno na festivalu

Jedanaesti Illectricity Festival će se odvijati na nekoliko lokacija u Zagrebu od 4. do 12. prosinca 2015., a i ove je godine festival pripremio bogat glazbeni program. Sve počinje u Sirupu na Sound Clash večeri na kojoj će nastupiti četiri DJ ekipe. U klub Boogaloo na završnu večer festivala premijerno dolaze Emika i Dimensions Soundsystem. After party glavne večeri Illectricity Festivala se održava u Sirupu, nastupit će CFSN DJs-i i njihovi prijatelji, a iznenađenja su uvijek moguća. Monitor