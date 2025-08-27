Rujanski stampedo u Zagrebu: Grad na rubu kulturno-gastro eksplozije - Monitor.hr
Grad koji ne spava jer je stalno na festivalu

Rujanski stampedo u Zagrebu: Grad na rubu kulturno-gastro eksplozije

  • Green River Festival – obala Save, do 7. rujna
  • Palačinka Fest – Rougemarin Park, do 11. rujna
  • Ljeto na Velesajmu – do 7. rujna
  • Ljetna scena Amadeo – do 12. rujna
  • Festival svjetske književnosti – do 4. rujna
  • Food Truck Festival – Britanac, 1.–6. rujna
  • Burger Festival Zagreb – Tuđmanac, 4.–14. rujna
  • Zagrebački muzejski vikend – 4.–7. rujna
  • Zagrebački kvartovi kulture – 6.–21. rujna (tri kvartovska vikenda)
  • Baš Naš at The Lake – Bundek, 5.–21. rujna
  • ZeGeVege Festival – Europski trg, 5.–7. rujna
  • Zagreb Design Week – Jadran film i grad, 9.–21. rujna
  • AFTERTASTE – Kvatrić, 11.–21. rujna
  • Cinehill u Laubi – 11.–16. rujna
  • Gajnice vrište – 12.–13. rujna, open air koncerti (Kojoti, Bore Balboa, Jonathan, Denis&Denis)
  • Međunarodni festival kazališta lutaka – PIF – 12.–18. rujna
  • Festival svjetskog kazališta – 13.–27. rujna
  • 25 FPS Festival – 23.–27. rujna

Slične vijesti

04.11.2024. (18:00)

Kulturom protiv jesenske depresije

Kultura koja pršti! – Što (ne) propustiti ovaj tjedan

  • Ponedjeljak, CineStar Branimir
    Zagreb Film Festival – Otvorenje 22. izdanja premijerom filma Proslava redatelja Brune Ankovića. Film istražuje razdoblje 1920.-1940. kroz priču vojnika Mije. Festival traje do subotnjeg zatvaranja s prikazivanjem Susjedne sobe Pedra Almodóvara.
  • Utorak, Teatar &TD
    Premijera predstave Frutti di mare – Monodrama Ivane Krizmanić koja na nostalgičan način evocira osamdesete kroz osobnu priču i stand-up elemente.
  • Četvrtak, Močvara
    Koncert i projekcija filma ‘GIFT’ – Japanska skladateljica Eiko Ishibashi izvodi glazbu za projekciju nijemog filma GIFT redatelja Ryūsukeja Hamaguchija, ekološku poemu inspiriranu japanskim krajolikom.
  • Petak, Tvornica kulture
    Burn Out Festival – Festival nezavisne glazbe s nastupima Klinike Denisa Kataneca, Šize, Klotljudi i drugih afirmiranih bendova.
  • Subota, Pogon
    Exposium – Završnica međunarodnog projekta Testing Ground: Reparative Practices s interdisciplinarnim programom, izvedbama i eksperimentalnom šetnjom jezerima na Savici.

tportal

07.10.2024. (22:00)

Od žalovanja do jazza: kulturni mix za tjedan dana

Kultura na pretek: Izložbe, festivali i koncerti ovoga tjedna

  • Festival prvih (ponedjeljak, 7.10. – 17.10.)
    Multidisciplinarni umjetnički festival u Zagrebu, posvećen temama gubitka i žalovanja, uz izložbe i radove u različitim medijima.
  • Revija malih književnosti: Queer Balkan (utorak, 8.10.)
    Književni festival u Booksi, s fokusom na queer autore iz balkanskih zemalja, popraćen razgovorima i čitanjima.
  • Mimika orkestar uživo (srijeda, 9.10.)
    Snimanje najnovijeg albuma uživo u Lisinskom. Jazz-fusion orkestar predvođen Makom Murtićem izvodi nove skladbe koje tematiziraju mitove i identitet.
  • Izložba plakata za slobodnu Palestinu (četvrtak, 10.10.)
    Izložba u Studio-galeriji Klet, uz radove regionalnih ilustratora, gdje su svi dizajni dio humanitarne akcije “Free Gaza.”
  • ZEZ Festival (petak, 9.10. – 12.10.)
    Zavod za eksperimentalni zvuk u Zagrebu donosi lineup s eksperimentalnim jazz i elektroničkim izvođačima iz regije, s posebnim nastupom Jelene Popržan.

Više na tportalu… dodajmo još koncerte u Tvornici kulture – Alen Vitasović u četvrtak, Prljavo kazalište (s Davorinom Bogovićem) u petak, a u subotu Artan Lili.

07.03.2018. (19:05)

Šetnja u sklopu projekta Mapiranje Trešnjevke: Posjet stadionu NK Zagreb – 10. ožujka u 10

01.07.2017. (14:56)

Ljetni vodič kroz 60 najboljih zbivanja po cijeloj Hrvatskoj

01.12.2015. (15:40)

Četiri DJ ekipe i njihov zvuk otvara festival

Sound Clash večer otvara Illectricity festival

Jedanaesti Illectricity Festival će se odvijati na nekoliko lokacija u Zagrebu od 4. do 12. prosinca 2015., a i ove je godine festival pripremio bogat glazbeni program. Sve počinje u Sirupu na Sound Clash večeri na kojoj će nastupiti četiri DJ ekipe. U klub Boogaloo na završnu večer festivala premijerno dolaze Emika i Dimensions Soundsystem. After party glavne večeri Illectricity Festivala se održava u Sirupu, nastupit će CFSN DJs-i i njihovi prijatelji, a iznenađenja su uvijek moguća. Monitor