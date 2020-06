Više vrt nego haustor

Nakon što je krajem svibnja za Dancing Bear objavio luksuzni, specijalno remasterirani dvostruki LP i trostruki boxset ApoCalypso, te koji je objedino taj kultni album te posljednji (dosad neobjavljen) album grupe Haustor Dovitljivi mali čudaci, Darko Rundek okružen vrhunskim bendom otisnuo se na koncertnu turneju ApoCalypso Now koja je uključivala cijelu regiju i koja će imati veliko finale 16. prosinca u Velikoj dvorani zagrebačkog Doma sportova.

Koncert je inicijalno trebao biti održan u Maloj dvorani, ali nešto manje od mjesec dana uoči njegovog održavanja iz stožera organizatora stigla je obavijest da je koncert rasprodan odnosno da je prebačen u Veliku Dvoranu.

Upravo tamo pjesma je premijerno izvedena, u sklopu četvrtog Fiju Briju festivala, a Rundek ju je kasnije izvodio na koncertima prije nego je službeno objavljena na istoimenom albumu. Dva desetljeća kasnije album je doživio reizdanje u remasteriranom obliku.

Za Apocalypso Now turneju Rundek je okupio glazbenike raznih generacija, od izvrsne dvadesetogodišnje saksofonistice Ane Kovačić i vječnog mladića Igora Pavlice na trubi, preko pripadnika nove zagrebačke scene Roka Crnića (Porto Morto) na basu i bubnjevima, Mire Manojlovića na udaraljkama i vibrafonu, Slivia Biočića na bubnjevima, gitari i basu, do članova Cargo Trija, violinistice Isabel i multiinstrumentalista Dušana Vranića Duce. Osim ključnih pjesama albuma, kao što su ‘Apokalipso’, ‘Grane smo na vjetru’, ‘Tranzit’, ‘More more’, ‘Senor’ ili ‘Štrajk željezničara’ Rundek i njegov bend proći će u Domu sportova kroz najvažnije pjesme na potezu od Haustora do Cargo Tria.