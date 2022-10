"Ako su Ukrajinci sredili nas profesionalce, što će tek napraviti njima?"

Neovisni ruski portal Meduza pitao je Ruse koji su već bili na bojišnici u Ukrajini što misle o mobilizaciji. “Iskreno, svi će oni tamo umrijeti. To nije utrenirana vojska! Ja sam, na primjer, dugo služio kao vojnik na ugovoru, a onda sam odlučio otići na front u Ukrajinu. No, i dalje sam bio nespreman na ono što me tamo čekalo. Već prvog dana sam shvatio da sam napravio najveću grešku u životu”, kazao je Kiril. “Nema šanse da odem na razgovor. Dobro znam da će mi staviti lisice, strpati me u vlak i poslati tko zna gdje. Neki od mojih prijatelja nedavno su dobili djecu. U pravilu, oni ne bi smjeli biti mobilizirani. Ali svejedno ih regrutiraju. Ljudi se hvataju za glavu, ne znaju što učiniti. Mnogi ljudi imaju kredite i hipoteke – tko će ih sada platiti?” pita se Anatolij. Index