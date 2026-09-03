Zujanje je prešlo u grmljavinu
Rusija novim mlaznim dronovima pojačava pritisak na Ukrajinu i njenu ekonomiju
Rusija je promijenila strategiju zračnog ratovanja masovnim korištenjem novih dronova Geran-4 s mlaznim motorima. Zbog znatno veće brzine i manevara, ukrajinska protuzračna obrana teže ih presreće i troši skupocjene zapadne projektile. Rusija provodi cjelodnevne napade na Kijev s ciljem iscrpljivanja obrane, paraliziranja ekonomije i stvaranja političkog pritiska na vlasti. Unatoč ruskim udarima na logistička čvorišta i vojnu industriju, ukrajinske snage pružaju otpor i pokrenule su iznenađujuću protuofenzivu kod Limana, dok se istovremeno utvrđuju na sjevernoj granici. Ivan Čović za Index