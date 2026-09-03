Rusija novim mlaznim dronovima pojačava pritisak na Ukrajinu i njenu ekonomiju - Monitor.hr
Prekjučer (08:00)

Zujanje je prešlo u grmljavinu

Rusija novim mlaznim dronovima pojačava pritisak na Ukrajinu i njenu ekonomiju

Rusija je promijenila strategiju zračnog ratovanja masovnim korištenjem novih dronova Geran-4 s mlaznim motorima. Zbog znatno veće brzine i manevara, ukrajinska protuzračna obrana teže ih presreće i troši skupocjene zapadne projektile. Rusija provodi cjelodnevne napade na Kijev s ciljem iscrpljivanja obrane, paraliziranja ekonomije i stvaranja političkog pritiska na vlasti. Unatoč ruskim udarima na logistička čvorišta i vojnu industriju, ukrajinske snage pružaju otpor i pokrenule su iznenađujuću protuofenzivu kod Limana, dok se istovremeno utvrđuju na sjevernoj granici. Ivan Čović za Index


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25.08. (13:00)

Dronovi nad rođendanskim svijećama

Ukrajina proslavila Dan neovisnosti uz poruke otpora i novu zapadnu vojnu pomoć

Ukrajina je skromno proslavila Dan neovisnosti uz poruku predsjednika Zelenskog da predaja ne dolazi u obzir. Na sastanku „Koalicije voljnih“ u Kijevu, kojem je prisustvovao novi britanski premijer Andy Burnham uz video-uključenje njemačkih i francuskih čelnika, naglašena je važnost jačanja protuzračne obrane i sankcija Rusiji. Velika Britanija odobrila je Ukrajini proizvodnju komponenata za rakete „Storm Shadow“, dok je Europska unija obećala dodatnih 6,1 milijardu eura financijske pomoći. Unatoč izostanku sirena u glavnom gradu, ruski napadi na druge regije uzrokovali su ljudske žrtve. DW, Index, Večernji

23.08. (18:00)

Selo gori, deda se češlja

Ruski ‘crni kolovoz’: Povijest ljetnih kriza, ukrajinski udari i slom političke oporbe

Povijesni uzorak kriznih kolovoza u Rusiji – od puča 1998. i padova rublja do rata u Gruziji – ponovno se javlja. Unatoč ekonomskim pritiscima, ukrajinskim napadima na infrastrukturu i nestašicama goriva, Vladimir Putin nastoji umanjiti značaj problema i prikazati stabilnost. Dok prorežimski mediji tjeskobu građana pokušavaju objasniti astrologijom i pomrčinom Mjeseca, oporba je u potpunosti ugušena, što oslikavaju zatvorske kazne i zabrane djelovanja oporbenim strankama. S druge strane, Ukrajina se suočava s vlastitim političkim izazovima i raspravama o izborima, no njezino civilno društvo i dalje pokazuje znakove demokratske dinamike. Index, Jutarnji

17.08. (21:00)

Imali su dobru namjeru

Analiza Kurske operacije: Taktički zamah i strateški trošak

Ukrajinska operacija u Kurskoj oblasti u Rusiji (kolovoz 2024.) započela je kao taktički uspješan iznenadni napad pod vodstvom generala Sirskog. Cilj je bio preuzimanje inicijative i povlačenje ruskih snaga iz Donbasa. Međutim, Rusija nije preusmjerila ključne trupe, već je angažirala rezerve i sjevernokorejske snage. Dugotrajni ostanak na ruskom teritoriju iscrpio je elitne ukrajinske brigade i zapadnu tehniku. To je oslabilo obranu u Donbasu, uzrokujući pad ključnih utvrda poput Vuhledara, Torecka i Pokrovska. Iako je operacija ostvarila politički cilj spriječivši nepovoljne pregovore i osiguravši nastavak zapadne pomoći, donijela je nenadoknadive strateške i teritorijalne gubitke na istoku. Index

31.07. (13:00)

Svaki rat je u startu poraz za sve

Rat dronom, dug prirodi: Tisuće tona optičkih vlakana pustoše ukrajinski okoliš

Upotreba FPV-dronova upravljanih optičkim vlaknima u Ukrajini stvorila je novu, dotad neviđenu vrstu ekološkog onečišćenja. Tanke, prozirne niti otporne na ometanje nakon napada ostaju u prirodi, prekrivajući šume i polja poput goleme paukove mreže. Procjenjuje se da se u ratnoj zoni već nakupilo na tisuće tona tog materijala. Vlakna su izrađena od organskog stakla i PFAS kemikalija kojima trebaju stoljeća za razgradnju. Osim što već sada djeluju kao smrtonosne zamke za ptice, njihovim raspadanjem prijeti opasnost od masovnog oslobađanja mikroplastike koja trajno truje tlo, vode i hranidbeni lanac. Jutarnji

12.07. (22:00)

Kako uspješno pojesti vlastitu budućnost s prilogom od granata

Analiza Erica Rudenshiolda: Rat u Ukrajini dugoročno iscrpljuje rusko gospodarstvo i geopolitički utjecaj

Rusija nije pred neposrednim slomom, ali rat u Ukrajini dugoročno uništava njezinu gospodarsku, demografsku i geopolitičku moć. Kremlj troši buduće resurse za trenutnu vojnu snagu, stvarajući zatvoreni financijski krug i model sličan sovjetskom. Iako vojna industrija prividno pokreće rast, zemlja pati od kritičnog nedostatka radne snage, inflacije, pada energetskih prihoda i gubitka utjecaja u susjedstvu. Umjesto obnove imperijalne veličine, rat ubrzava ovisnost Moskve o Kini i Iranu. Najveća opasnost nakon rata mogla bi biti osiromašena, ogorčena i nuklearno naoružana Rusija s trajnim strukturnim problemima. tportal prenosi analizu bivšeg direktora za Središnju Aziju u američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost.

05.07. (10:00)

Za vojsku uvijek ima spremnih kanistara

Dronovi kroje cijenu benzina: Ukrajina pogađa ruske rafinerije, ali Donbas ostaje ključ

Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije i skladišta stvorili su povijesnu energetsku krizu u Rusiji. Zbog uništenih postrojenja, čak i u Sibiru, uvedene su restrikcije goriva u 20 regija, cijene su rekordne, a Moskva je prisiljena uvoziti benzin iz Indije. Ipak, vojni analitičar Marinko Ogorec ističe da ovi napadi najviše pogađaju civile i gospodarstvo. Ruska vojska ima prioritet u opskrbi i resurse na Dalekom istoku, pa njezina borbena moć nije ugrožena. Ishod rata i dalje primarno ovisi o ključnoj bitki za Donbas. Index

02.07. (14:00)

Ako i ne gube metre, gube živce

Ukrajinski protuudari neutralizirali ruski napredak u lipnju

Ruske snage su u lipnju zauzele 84 četvorna kilometra ukrajinskog teritorija, no zbog uspješnih ukrajinskih protunapada, neto bilanca okupiranog teritorija mogla bi drugi mjesec zaredom biti negativna za Rusiju, prenosi Ukrajinska Pravda analizu skupine DeepState. Unatoč porastu ruskih juriša za 4.4% i promjeni taktike na slanje pojedinačnih vojnika, ruski napredak u svibnju (14 ) i lipnju među najmanjima je u tri godine. Zabilježeni su manji ruski pomaci kod Kostjantinivke i Huljajpolja, dok analitičari u srpnju očekuju potencijalnu prekretnicu i daljnje ukrajinsko napredovanje ovisno o odlukama zapovjedništva. Index

02.07. (00:00)

Prisilno u penziju

Forbes: Putin gubi kontrolu nad vojskom i narodom. Bliži se kraj njegove vladavine

Prema analizi časopisa Forbes, Vladimir Putin nalazi se u terminalnoj fazi vladavine, a njegov pad predviđa se u roku od najviše tri godine. Režim se suočava s golemim pritiskom: ukrajinski dronovi uništavaju skladišta goriva uzrokujući nestašice, dok uhićenje vojnog blogera Aleksandra Lunina budi duh Prigožinove pobune među vojnicima. Paranoju u Kremlju dodatno je pojačala tajanstvena smrt Putinovog bliskog saveznika Sergeja Ivanova. Forbes zaključuje da bi elita, u strahu za vlastite glave, mogla pokrenuti “Ceausescuov scenarij”, a ključ sudbine drži Kina koja Putina može gospodarski dotući. Index

01.07. (00:00)

Majstori reciklaže

Ptice u Ukrajini grade gnijezda od optičkih kabela za dronove

Istraživači upozoravaju da rat u Ukrajini dramatično mijenja prirodni okoliš nakon što su u blizini bojišnice pronađena ptičja gnijezda ispletena od trave i optičkih kabela. Riječ je o tankim kabelima koje vojske koriste za navođenje FPV dronova otpornih na elektroničko ometanje, a koji u kilometarskim dužinama prekrivaju tamošnja polja i krošnje. Vojnici su uzorke poslali u Muzej rata u Kijevu, a nizozemski biolozi planiraju koristiti DNK analizu kako bi otkrili o kojim je vrstama ptica riječ, ističući da ovakav fenomen dosad još nikada nije zabilježen. HRT

29.06. (09:00)

Kad gorivo presuši, i car progovori

Putin prvi put priznao nemoć pred ukrajinskim dronovima

U jeku rata koji je ušao u petu godinu, Vladimir Putin je na kongresu Ujedinjene Rusije prvi put javno priznao da zemlja trpi ozbiljne probleme zbog sve žešćih ukrajinskih napada unutar ruskog teritorija. Iako tvrdi da Moskva ima resurse za odgovor, situacija na terenu ga demantira. Satima prije govora, ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju Slavyansk, a nedavno i objekte kod Jaroslavlja i Moskve. Zbog preciznih udara na naftnu infrastrukturu i logistiku, na okupiranom Krimu proglašeno je izvanredno stanje uz teške nestašice goriva i struje. Putin je za kraj optužio zapadne elite za licemjerje. Index… jučer je uvođo i hitnu, potpunu zabranu izvoza benzina i zrakoplovnog kerozina, dok se istovremeno razmatra i blokada izvoza dizelskog goriva. Index

  • Obavještajci: Putin sprema napad na NATO države, ograničen napad na baltičke zemlje mogao bi se odviti u obliku takozvanih ‘malih zelenih ljudi‘, kako se nazivalo ruske snage bez vojnih oznaka (Jutarnji)