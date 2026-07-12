Kako uspješno pojesti vlastitu budućnost s prilogom od granata
Analiza Erica Rudenshiolda: Rat u Ukrajini dugoročno iscrpljuje rusko gospodarstvo i geopolitički utjecaj
Rusija nije pred neposrednim slomom, ali rat u Ukrajini dugoročno uništava njezinu gospodarsku, demografsku i geopolitičku moć. Kremlj troši buduće resurse za trenutnu vojnu snagu, stvarajući zatvoreni financijski krug i model sličan sovjetskom. Iako vojna industrija prividno pokreće rast, zemlja pati od kritičnog nedostatka radne snage, inflacije, pada energetskih prihoda i gubitka utjecaja u susjedstvu. Umjesto obnove imperijalne veličine, rat ubrzava ovisnost Moskve o Kini i Iranu. Najveća opasnost nakon rata mogla bi biti osiromašena, ogorčena i nuklearno naoružana Rusija s trajnim strukturnim problemima. tportal prenosi analizu bivšeg direktora za Središnju Aziju u američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost.