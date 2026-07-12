Analiza Erica Rudenshiolda: Rat u Ukrajini dugoročno iscrpljuje rusko gospodarstvo i geopolitički utjecaj - Monitor.hr
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Kako uspješno pojesti vlastitu budućnost s prilogom od granata

Analiza Erica Rudenshiolda: Rat u Ukrajini dugoročno iscrpljuje rusko gospodarstvo i geopolitički utjecaj

Rusija nije pred neposrednim slomom, ali rat u Ukrajini dugoročno uništava njezinu gospodarsku, demografsku i geopolitičku moć. Kremlj troši buduće resurse za trenutnu vojnu snagu, stvarajući zatvoreni financijski krug i model sličan sovjetskom. Iako vojna industrija prividno pokreće rast, zemlja pati od kritičnog nedostatka radne snage, inflacije, pada energetskih prihoda i gubitka utjecaja u susjedstvu. Umjesto obnove imperijalne veličine, rat ubrzava ovisnost Moskve o Kini i Iranu. Najveća opasnost nakon rata mogla bi biti osiromašena, ogorčena i nuklearno naoružana Rusija s trajnim strukturnim problemima. tportal prenosi analizu bivšeg direktora za Središnju Aziju u američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost.


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Ptice u Ukrajini grade gnijezda od optičkih kabela za dronove

Istraživači upozoravaju da rat u Ukrajini dramatično mijenja prirodni okoliš nakon što su u blizini bojišnice pronađena ptičja gnijezda ispletena od trave i optičkih kabela. Riječ je o tankim kabelima koje vojske koriste za navođenje FPV dronova otpornih na elektroničko ometanje, a koji u kilometarskim dužinama prekrivaju tamošnja polja i krošnje. Vojnici su uzorke poslali u Muzej rata u Kijevu, a nizozemski biolozi planiraju koristiti DNK analizu kako bi otkrili o kojim je vrstama ptica riječ, ističući da ovakav fenomen dosad još nikada nije zabilježen. HRT

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  • Obavještajci: Putin sprema napad na NATO države, ograničen napad na baltičke zemlje mogao bi se odviti u obliku takozvanih ‘malih zelenih ljudi‘, kako se nazivalo ruske snage bez vojnih oznaka (Jutarnji)
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Ukrajinci zaustavljaju rusku ofenzivu uz pomoć naprednih AI dronova, na Krimu izvanredno stanje

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  • Zelenski odobrio 40-dnevnu kampanju s ciljem poticanja Rusije da okonča rat, kaže da su u posjedu ruskih povjerljivih dokumenata koji ukazuju da ukrajinska strategija pritiska daje rezultate, pogođena skladišta streljiva i vojni ciljevi bulje u Rusiji (Index)
  • Ruska protuzračna obrana oborila je 660 ukrajinskih dronova preko noći s četvrtka na petak, pogođeni ciljevi i na Krimu (Jutarnji), gdje je proglašeno izvanredno stanje zbog ekonomskih problema, obustavljen turizam i prodaja goriva (tportal)
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Ne ide im baš sve po planu

Ratna rupa u proračunu: Ruska “dvojna ekonomija” pred bankrotom

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Možda se razriješi sam od sebe

Putin će prestati s ratom u Ukrajini tek kada imperiju zaprijeti opasnost od unutarnjeg raspada

U razgovoru za Der Standard vojni ekonomist Marcus Keupp upozorava da je Rusija upala u klasičnu “zamku nepovratnih troškova” (tzv. sunk-cost fallacy), što znači da se rat nastavlja jer je u njega već “uloženo previše da bi se odustalo”. Prema njegovoj analizi, logika rata se sama pojačava: umjesto priznanja neuspjeha, država dodatno povećava ulaganja kako bi opravdala prethodne gubitke. Rusija se, kaže, ne može promatrati kao klasična nacionalna država, nego kao krhki višenacionalni imperij sličan povijesnim složenim državnim tvorevinama. Oko 30 milijuna stanovnika nisu etnički Rusi, što dugoročno, uz slabljenje ekonomskih i represivnih kapaciteta, može otvoriti prostor za regionalne napetosti i separatističke tendencije. “Ukrajina odjednom više neće biti toliko važna kada se radi o opstanku vlastitog sustava”, navodi Keupp, dodajući da bi u ekstremnom scenariju moglo doći i do potpunog unutarnjeg kolapsa, iako takav ishod smatra malo vjerojatnim. Večernji