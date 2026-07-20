Jer kome još uopće treba neometan san?
SAD odobrio testiranje divovskog svemirskog zrcala za osvjetljavanje Zemlje noću
Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) odobrila je startupu Reflect Orbital lansiranje testnog satelita Eärendil-1 s 18-metarskim zrcalom. Cilj projekta je reflektirati sunčevu svjetlost na tamnu stranu Zemlje kako bi se noću osvjetljavale ulice i napajale solarne farme, uz cijenu do 5.000 dolara po satu. Dok tvrtka do 2035. planira mrežu od 50.000 satelita, znanstvenici i ekolozi oštro upozoravaju na ozbiljne rizike za ljudsko zdravlje, astronomiju, zrakoplovstvo i divlje životinje, kao i na golemo zagađenje koje uzrokuje samo lansiranje raketa. Dezeen, Bug