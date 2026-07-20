Jer kome još uopće treba neometan san?

Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) odobrila je startupu Reflect Orbital lansiranje testnog satelita Eärendil-1 s 18-metarskim zrcalom. Cilj projekta je reflektirati sunčevu svjetlost na tamnu stranu Zemlje kako bi se noću osvjetljavale ulice i napajale solarne farme, uz cijenu do 5.000 dolara po satu. Dok tvrtka do 2035. planira mrežu od 50.000 satelita, znanstvenici i ekolozi oštro upozoravaju na ozbiljne rizike za ljudsko zdravlje, astronomiju, zrakoplovstvo i divlje životinje, kao i na golemo zagađenje koje uzrokuje samo lansiranje raketa. Dezeen, Bug