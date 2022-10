Brain wash je počeo

Prijetnja nuklearnim ratom koju od početka agresije na Ukrajinu intenzivno amplificira ruska strana kristalizira se i u praktičnoj politici američke vlade koja je nedavno najavila i kupnju joda (koji se koristi kako bi se ublažili simptomi radijacije pri nuklearnom udaru) i to u ogromnim količinama. Bidenova administracija Putinove prijetnje shvaća ozbiljno pa je Ministarstvo zdravstva najavilo da će odvojiti 290 milijuna dolara za lijek protiv zračenja pod nazivom Nplate, koji planiraju dodati “zalihama za nuklearne hitne slučajeve”. Nplate, poznat i kao Romiplostim, koristi se kao tretman za one koji su akutno izloženi zračenju. Sve ovo upućuje na činjenicu da je počela jasna kampanja slanja poruka kako bi se američka javnost informirala o potencijalnoj opasnosti od nuklearnog napada, ali i o tome što učiniti u tom slučaju. U rujnu su se u američkim vlakovima i podzemnim postajama pojavili plakati koji objašnjavaju građanima što učiniti u slučaju “radijacijske hitnosti”. Jutarnji

New ads on the PATH train. Very optimistic advice for the aftermath of a nuclear attack. pic.twitter.com/EIIN4QhnwH

— Tariq "Bought Tea" Bhatti ⌬ (@iridium_tea) October 2, 2022