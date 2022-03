Težak udarac

Poznati redatelj dokumentaraca na svom Facebook profilu oglasio se o situaciji u Afganistanu riječima: Kakav tragičan nered. Prestanimo financirati Pentagon i vojno-industrijski kompleks, NSA i Domovinsku sigurnost. Poslali su naše mlade trupe u smrt. Sramota! 15 od 19 otmičara tijekom 9/11 bilo je iz Saudijske Arabije! Ni Afganistan, ni Irak, ni Iran. Kako to da Bandar Bush nije napao Saudijce? Tako je. Napunite rezervoar do vrha! Opet nas je porazila vojska bez bombardera, bez razarača, bez raketa, bez helikoptera, bez napalma – samo hrpa ljudi u kamionima. Ova zemlja nije dobila stvarni obrambeni rat još od Drugog svjetskog rata. Ravno do dna