Zamijenili dresove i šibaju dalje

Mi imamo muzeje s odličnim postavkama u kojima možemo vidjeti i zločine komunizma. … Već 30 godina traje to. Klasić kaže kako se povijest ne piše ni u Saboru niti u Vladi, nego je pišu povjesničari i stručnjaci te podsjeća da je odbio biti u “povjerenstvu za suočavanje s prošlošću” kada su ga zvali da sudjeluje u radu tog tijela. HDZ očito podilazi jer se boji da je izgubio desni dio biračkog tijela, što i je, DP je desni dio HDZ-a. Bartulica ne zna kako se živjelo u Jugoslaviji te je njegova percepcija samo Goli otok. Jugoslavija nije bila isto što i Bugarska, Rumunjska i Poljska. Svesti tu priču samo na priče o zločinima, nije ispravno. Nije to samo to. Danas postoje muzeji, u Budimpešti postoji Muzej terora posvećen Drugom svjetskom ratu… Kako će u tom našem muzeju zločina komunizma biti predstavljen Franjo Tuđman? On je partizan, komunist i oficir JNA koji napreduje u karijeri. Recite mi, tko to napreduje u karijeri tih godina? Jel’ to žrtva komunizma? Hrvoje Klasić za Nacional.