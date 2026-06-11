Njene gradnje sjeća se i moj pradjed
Sagrada Família dosegla je svoju konačnu visinu od 172,5 metra
Papa Leo XIV. u srijedu je blagoslovio novodovršeni toranj Isusa Krista, čime je remek-djelo Antonija Gaudíja postalo najviša crkva na svijetu i najviša građevina u Barceloni. Završetak pročelja Slave na glavnom ulazu očekuje se tek za desetak godina, a potom slijedi izgradnja kontroverznog velikog stubišta, što bi moglo zahtijevati preseljenje između 1.000 i 10.000 ljudi, ovisno o odabranom planu. Ova katedrala gradi se 144 godina. The Guardian, tportal
A light show honoring Antoni Gaudí has just lit up Sagrada Família.
It felt like the tallest church in the world, for a moment, let its impossible beauty be seen by its creator. pic.twitter.com/Ivf8VH8z2H
— Jeremy Wayne Tate (@JeremyTate41) June 10, 2026