Sagrada Família dosegla je svoju konačnu visinu od 172,5 metra - Monitor.hr
Danas (12:00)

Njene gradnje sjeća se i moj pradjed

Sagrada Família dosegla je svoju konačnu visinu od 172,5 metra

Papa Leo XIV. u srijedu je blagoslovio novodovršeni toranj Isusa Krista, čime je remek-djelo Antonija Gaudíja postalo najviša crkva na svijetu i najviša građevina u Barceloni. Završetak pročelja Slave na glavnom ulazu očekuje se tek za desetak godina, a potom slijedi izgradnja kontroverznog velikog stubišta, što bi moglo zahtijevati preseljenje između 1.000 i 10.000 ljudi, ovisno o odabranom planu. Ova katedrala gradi se 144 godina. The Guardian, tportal


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Prekjučer (12:00)

Zaboravite upute, ostavite je nedovršenu

Lego slavi arhitekta Gaudíja: Stiže dosad najveći set s čak 12.060 dijelova!

Povodom stote godišnjice smrti arhitekta Antonija Gaudíja, Lego lansira svoj dosad najveći set – repliku slavne bazilike Sagrada Família. Model se sastoji od 12.060 dijelova, visok je 62 centimetra, a poseban naglasak stavljen je na vjerne detalje poput šarenih vitraja. Ovaj dizajnerski pothvat prati i povijesni trenutak same bazilike u Barceloni, koja se nakon 144 godine gradnje privodi kraju te se simbolično dovršava blagoslovom glavnog tornja Isusa Krista. Set koji je dizajnirao Rok Žgalin Kobe u slobodnu prodaju stiže 1. studenog po cijeni od 750 eura. tportal

12.02. (18:00)

Familija da, ali ne da se sagradi

Vječno nezavršena bazilika Sagrada Familia u Barceloni postala je najviša crkva na svijetu, dovršetak ponovno u pitanju

Sagrada Familia već je nekoliko mjeseci najviša crkva na svijetu, ali zasad je samo metar viša od ulmske katedrale. Vrh bazilike namjerno će ostati niži od 177 metara, visine barcelonskog brda Montjuic. Tako je odlučio slavni katalonski arhitekt Antoni Gaudi, veliki vjernik koji je preuzeo projekt 1883. godine. Sporovi s lokalnim stanovništvom prijete novom odgodom konačnog dovršetka zdanja čija je gradnja započela prije više od 140 godina. Upravni odbor za izgradnju, privatna kanonska zaklada, namjeravala je ove godine dovršiti radove na Sagradi, međutim, sporovi s lokalnim stanovništvom će je dodatno odgoditi. Plan odbora je da ispred ulaza izgrade veliko stubište i trg, koje bi podrazumijevalo rušenje dva stambena bloka. To stanari , ukratko, ne žele. HRT

05.12.2024. (19:00)

A kad je završe, može odmah i u obnovu

Evo kako bi trebala izgledati Sagrada Familia nakon što će konačno biti dovršena, za dvije godine

Planirani dovršetak bazilike Sagrada Familia u Barceloni očekuje se 2026., što će biti 144 godine otkako je započela gradnja. Esteve Camps, predsjednik organizacije koja je zadužena za dovršetak remek-djela Antonija Gaudija, objavio je vijest na dan koji se podudara sa stogodišnjicom smrti arhitekta zgrade. Iako će zgrada biti dovršena do 2026., očekuje se da će rad na kipovima, dekorativnim detaljima i, prije svega, kontroverznom stubištu koje vodi prema onome što će na kraju biti glavni ulaz, trajati do 2034. godine. Kada je rad započeo 1882. godine, mjesto na kojem se danas nalazi crkva bilo je poljoprivredno zemljište, ali je tijekom godina oko crkve izrastao grad.

Prije pojave masovnog turizma, rad je trebao biti isključivo financiran donacijama pokajnika, što je činilo novčani tok nepredvidljivim, a mnogi su sumnjali da će rad ikada biti dovršen. Već desetljećima, turizam je garantirao stabilan prihod, s gotovo 5 milijuna posjetitelja godišnje koji plaćaju 25-40 eura po posjeti. Nešto više od polovice od 125 milijuna eura koliko to donosi ide na dovršetak radova. Kako se ostatak troši ostaje tajna jer crkva nije obvezna objaviti svoje račune. Haus

27.03.2024. (11:00)

Srce Katalonije

Sagradu Familiu planiraju dovršiti 2026., morat će raseliti okolne kvartove

Kad su radovi započeli 1882. godine, lokacija je bila poljoprivredno zemljište, ali u godinama koje su uslijedile grad je izrastao oko crkve. Iako bi građevina trebala biti dovršena do 2026., očekuje se da će se rad na skulpturama i ukrasnim detaljima i, prije svega, na kontroverznom stubištu koje vodi do onoga što će na kraju biti glavni ulaz, nastaviti do 2034. Stubište, koje bi se protezalo preko dva velika gradska bloka, uključivalo bi raseljavanje oko 1000 obitelji i poduzeća. Predsjednik organizacije zadužene za dovršetak remek-djela Antonia Gaudíja objavio je datum završetka gradnje prošle srijede, a poklapa se sa stotom obljetnicom smrti arhitekta zgrade. Tako će najkompleksnija zgrada u Europi, ako ne i u svijetu, napokon biti dovršena 144 godine nakon početka gradnje. Jutarnji

27.10.2015. (23:15)

Foto: Čuvena bazilika Sagrada Família u Barceloni ušla u završnu fazu izgradnje