Familija da, ali ne da se sagradi
Vječno nezavršena bazilika Sagrada Familia u Barceloni postala je najviša crkva na svijetu, dovršetak ponovno u pitanju
Sagrada Familia već je nekoliko mjeseci najviša crkva na svijetu, ali zasad je samo metar viša od ulmske katedrale. Vrh bazilike namjerno će ostati niži od 177 metara, visine barcelonskog brda Montjuic. Tako je odlučio slavni katalonski arhitekt Antoni Gaudi, veliki vjernik koji je preuzeo projekt 1883. godine. Sporovi s lokalnim stanovništvom prijete novom odgodom konačnog dovršetka zdanja čija je gradnja započela prije više od 140 godina. Upravni odbor za izgradnju, privatna kanonska zaklada, namjeravala je ove godine dovršiti radove na Sagradi, međutim, sporovi s lokalnim stanovništvom će je dodatno odgoditi. Plan odbora je da ispred ulaza izgrade veliko stubište i trg, koje bi podrazumijevalo rušenje dva stambena bloka. To stanari , ukratko, ne žele. HRT