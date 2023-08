Hoću da to uđe u Ustav

Otišli su par država dalje, obilazili usred ljeta pola Balkana preko Albanije do Grčke, kako bi došli na dogovorenu tučnjavu jer na utakmicu ionako nisu mogli. Otišli su u državu gdje su istražni zatvori jako dugi, gdje je zatvorenika puno i gdje su po zatvorima u jako velikom postotku stranci. Valjda je od cijele Europske unije Grčka najgore mjesto gdje se uopće može zaglaviti u zatvoru. Jesu li hrvatski huligani napravili glupost? O jesu, priličnu. Je li grčka policija propustila zaustaviti ih na vrijeme? Da, sigurno. Samo sudjelovanje u tučnjavi, “šori”, ako je netko ozlijeđen ili ubijen – je kažnjivo, to što naši sudovi ne šalju za to u zatvor na tri godine, to je stvar naše sudske prakse. Grčka sudska praksa može biti jako, jako drugačija. No, država služi tome da pomogne svojim građanima, čak i kad naprave glupost. U ovom konkretnom slučaju ljude treba obići, na što konzularni službenici imaju pravo, i pomoći im u pronalaženju dobrog odvjetnika jer grčki kazneni zakon u ovim stvarima nije blag. Goran Vojković s pravne strane problematike za Index.