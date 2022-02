U slučaju pogrešne dijagnoze, jao...

Dođe ti malo smiješno kako su je spremno uvalili i ti razni bijednici na finim državnim plaćama koji su je po hodnicima potezali za rukav za pišljive svjedodžbe državnih ispita koji se polažu iz neke skripte, tanje nego što je Ježeva kućica zajedno sa ilustracijama, lakše nego za vozačku dozvolu. No, dobro, ta su divna prijateljstva, naravski, lako pukla, kao što se raspadnu i sva takva koja se kuju oko položaja, vlasti, protekcije, pinke i statusa, koji se odjednom pokazuje sjedenjem po marinama s ledenim koktelom u ruci dok privatni skiper mota konope i kupi mokre ručnike s palube od tikovine. Na isti tipski način pukla su i u Sanaderovom slučaju pa sad on sjedi u zatvoru, a njegovi bivši opet su sadašnji. I sad kad su se štakori razbježali kuda-koji-mili-moji, ostaje nam još čekati da vidimo što će biti s Josipom Rimac, mislim ako je kome do toga da se još jednom truje naturalističkim dokumentarcem o hrvatskoj stvarnosti koji će se prikazivati u sudnici. Bolje je slagati origami ili igrati badminton i ne gledati te vijesti… piše Sanja Modrić za Telegram.