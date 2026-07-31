Sedam različitih verzija, nijednu zasad ne živimo
Sam Altman proglasio singularnost: Što o tome kaže znanstvena fantastika?
Sam Altman je već proglasio singularnost – trenutak kada tehnologija nadmašuje ljudsku inteligenciju i preuzima kontrolu. Znanstvena fantastika već desetljećima istražuje kako bi taj prijelaz mogao izgledati, nudeći vizije od digitalne besmrtnosti i utopijskog izobilja do mračnih ratova i gubitka ljudskosti. Mental Floss donosi sedam naslova koji se bave upravo tom temom:
- Accelerando (Charles Stross): Prati tri generacije obitelji tijekom i nakon singularnosti, u svijetu gdje se umovi učitavaju na poslužitelje, a planeti pretvaraju u gigantska računala.
- The Metamorphosis of Prime Intellect (Roger Williams): Božansko superračunalo ukida glad, bolest i smrt, no u svijetu bez opasnosti ljudi očajnički tragaju za smislom.
- A Fire Upon the Deep (Vernor Vinge): Epska svemirska opera u kojoj napredna entiteta obitavaju u posebnim “zonama” Galaksije, sve dok oslobađanje super-oružja ne ugrozi razum.
- Dune: The Butlerian Jihad (Brian Herbert & Kevin J. Anderson): Prikazuje brutalni povijesni rat između čovječanstva i mislećih strojeva vođenih umreženom svijesti Omnius.
- Daemon (Daniel Suarez): Prikazuje tajnoviti računalni program koji nakon smrti svog kreatora samostalno preuzima internet, manipulira društvom i izaziva građanski rat.
- The Golden Age (John C. Wright): Utopijsko društvo budućnosti nudi beskrajno bogatstvo i besmrtnost uz pomoć AI-ja, ali po cijenu skrivenih istina i gubitka individualnosti.
- Permutation City (Greg Egan): Bavi se digitalnim kopijama ljudskih umova koje kupuju besmrtnost u simuliranom svijetu, postavljajući duboka pitanja o prirodi svijesti.