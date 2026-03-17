Nije Baba Vanga, ali ima Wi-Fi i diplomu

Future Timeline je fascinantan internetski resurs koji se bavi futurologijom, a tekst koji smo priložili u embedu (naslovna fotka s naslovom i linkom) tipičan je primjer njihovog narativa. Stranica funkcionira kao vizualna i tekstualna baza podataka koja predviđanja temelji na ekstrapolaciji trenutnih trendova u znanosti, tehnologiji i okolišu. Ona nije strogi znanstveni časopis (poput Naturea), ali nije ni puka fantastika. Autori se uvelike oslanjaju na objavljene studije, najave agencija poput NASA-e i izvješća IPCC-a o klimi.

Primjerice, u spekulativnoj kronici za 21. stoljeće kažu kako se ddruštvo suočava s posljedicama globalngo zagrijavanja, s prboijenom granicom od 2.5°C. Uspon transhumanizma, kolonizacija Marsa i pomlađivanje stanovništva isprepliću se s masovnim migracijama klimatskih izbjeglica i geopolitičkom nestabilnošću. Stoljeće završava radikalnom mobilizacijom za spas planeta, pretvarajući čovječanstvo u visokotehnološku vrstu koja briše granice između biološkog i digitalnog života u pokušaju da preživi vlastiti napredak. Imaju pregled po desetljećima, ali i narednim stoljećima.