Nismo baš u svemu loši

Mnogi Kinizi su prestali plaćati hipoteke iako to mogu, ali odbijaju jer više ne vjeruju graditeljima da će ih dovršiti. Neisplaćeni iznos kredita mogao bi iznositi 145 milijardi dolara. Kineski sektor nekretnina čini trećinu njezine gospodarske proizvodnje. To uključuje kuće, najam, usluge posredovanja, građevinski materijal i slično. No rast kineskog gospodarstva usporava, u posljednjem je kvartalu poraslo za samo 0.4% u usporedbi s prethodnom godinom. Neki ekonomisti čak smatraju da ove godine neće ni biti rasta. Glavni uzrok tome je politika nulte tolerancije na covid. Opetovano uvođenje karantena i stalne mjere utjecali su na prihode, a zatim i na štednju te investicije. Problem je u tome što veličina kineskog gospodarstva može izazvati poremećaje na ključnim tržištima, poput tržišta nekretnina, te utjecati na globalni financijski sustav. Stručnjaci smatraju da banke više neće davati zajmove ako ocijene da je sektor u problemima… Index / BBC (original)