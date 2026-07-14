Tacos je ipak jači od tjestenine
San Miguel de Allende proglašen najboljim gradom na svijetu, europski prvak tek na 13. mjestu
Meksički grad San Miguel de Allende proglašen je najboljim gradom na svijetu prema izboru više od 200.000 čitatelja časopisa Travel + Leisure. Meksiko je trijumfirao s čak tri grada među prvih deset, dok vrh svjetske ljestvice uglavnom drže azijske destinacije poput Kyota i Chiang Maija. Najbolje plasirani europski grad je Firenca, koja je u ukupnom poretku završila na tek 13. mjestu. Na europskom postolju prate je Prag i Salzburg, dok su Italija i Portugal dominirali europskom scenom s po tri grada u top 15. N1