Tacos je ipak jači od tjestenine

Novi list predstavlja Krk, nagrađen kao najbolji mali grad na području gospodarstva: nema prirez, vrlo je mala nezaposlenost, ima 700 poslovnih subjekata, ulaže u infrastrukturu, poduzetnici oslobođeni plaćanja dijela doprinosa. Prije ovoga predstavili su Pag, nagrađen kao najbolji mali grad u kategoriji obrazovanja, demografije, mladih i socijalne politike. Osim njih, nagrade portala Gradonačelnik.hr dobili su još i Sveta Nedelja i Varaždin za gospodarstvo, Umag i Čakovec za demografiju i obrazovnu politiku, Novigrad, Poreč i Dubrovnik kao najbolja mjesta za život, šampion EU fondova je Grad Križevci, nagrada za Eco City ide u Jastrebarsko, a Smart City titula u Rijeku.