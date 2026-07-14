San Miguel de Allende proglašen najboljim gradom na svijetu, europski prvak tek na 13. mjestu - Monitor.hr
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Tacos je ipak jači od tjestenine

San Miguel de Allende proglašen najboljim gradom na svijetu, europski prvak tek na 13. mjestu

Meksički grad San Miguel de Allende proglašen je najboljim gradom na svijetu prema izboru više od 200.000 čitatelja časopisa Travel + Leisure. Meksiko je trijumfirao s čak tri grada među prvih deset, dok vrh svjetske ljestvice uglavnom drže azijske destinacije poput Kyota i Chiang Maija. Najbolje plasirani europski grad je Firenca, koja je u ukupnom poretku završila na tek 13. mjestu. Na europskom postolju prate je Prag i Salzburg, dok su Italija i Portugal dominirali europskom scenom s po tri grada u top 15. N1


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26.06.2023. (09:00)

Ma ko Zagreb je

Najbolji grad za život na svijetu je – Beč

Glavni grad Austrije, Beč, i ove je godine proglašen najboljim mjestom za život na svijetu. Economist Intelligence Unit (EIU), sestrinska organizacija The Economista, rangirala je 173 grada diljem svijeta prema nizu značajnih čimbenika, uključujući zdravstvenu skrb, obrazovanje, stabilnost, infrastrukturu i okoliš. Ovaj je prekrasan grad već nekoliko puta tijekom godina zauzimao prvo mjesto, u stopu ga prati danski Kopenhagen, koji je i ove godine zadržao drugu poziciju. Prvih 10:

  1. Beč, Austrija
  2. Kopenhagen, Danska
  3. Melbourne, Australija
  4. Sydney, Australija
  5. Vancouver, Kanada
  6. Zürich, Švicarska
  7. Calgary, Kanada
  8. Ženeva, Švicarska
  9. Toronto, Kanada
  10. Osaka, Japan (Puni kofer)
08.12.2018. (19:30)

Super trip

20 najboljih gradova na svijetu

1. Cape Town, 2. Tokyo, 3. Vancouver, 4. Sevilla, 5. Sidney, 6. New York, 7. Venecija, 8. Firenza, 9. Rim, 10. San Francisco, 11. Sankt Petersburg, 12. Barcelona, 13. Krakow, 14. Singapur, 15. Lisabon, 16. Buenos Aires, 17. Chicago, 18. Melbourne, 19. Istanbul, 20. Beč. Izabrali čitatelji londonskih novina Telegraph, prenosi 2 Oceans Vibe (zanimljiv naziv portala – “Vibracija dvaju oceana”).

11.10.2018. (11:30)

Ministar ekonomije

Krk – najbolji mali grad na području gospodarstva

Novi list predstavlja Krk, nagrađen kao najbolji mali grad na području gospodarstva: nema prirez, vrlo je mala nezaposlenost, ima 700 poslovnih subjekata, ulaže u infrastrukturu, poduzetnici oslobođeni plaćanja dijela doprinosa. Prije ovoga predstavili su Pag, nagrađen kao najbolji mali grad u kategoriji obrazovanja, demografije, mladih i socijalne politike. Osim njih, nagrade portala Gradonačelnik.hr dobili su još i Sveta Nedelja i Varaždin za gospodarstvo, Umag i Čakovec za demografiju i obrazovnu politiku, Novigrad, Poreč i Dubrovnik kao najbolja mjesta za život, šampion EU fondova je Grad Križevci, nagrada za Eco City ide u Jastrebarsko, a Smart City titula u Rijeku.