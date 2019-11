Svetislav Basara, nemilosrdni cinik i kritičar svega političkog u Srbiji, pokazuje znake iskrenog entuzijazma za tek običnu namjeru osnivanja jedne nove stranke u Srbiji: Manje više sve ovdašnje stranke neodoljivo podsećaju na kockare-amatere koji bi da stalno dobijaju, koji izgube sve, na kraju se zaduže, spičkaju i to, pa se onda bez cvonjka u džepu pojave na partiji rešeni da pobede zato što su izgubili… Izgleda da je Bakić konačno uvideo jalovost salonskog (saloonskog) izigravanja opozicije koja bi da Vučića „sruši“ naricanjima i karikaturama, pa je odlučio da zasuče rukave, što je odluka za kapu dole. Tom odlukom završen je teži i veći deo posla. Kako to? Pa još ni stranka nije osnovana. Lako, brate. Najteže je nakaniti se. To je, da kažemo, 50% posla. Preostalih 25% je politička orijentacija buduće stranke – levica – a istorija nas poučava da ovakvim (i gorim) dekadencijama na put staje samo levica.