Kad Sanja kaže da se boji

Najpre sam bio naumio da našu današnju kolumnu nazovem interregnum – obavestite se na Vikipediji šta to znači – a onda sam dokonao da je interrectum bolja reč. Umesto „stanje između dva carstva“ – „stanje između dva čmarstva“. E sad, samo je do nas i do naše gluposti kom ćemo se privoljeti čmarstvu. Ne bih da se puvam, ali čini mi se da mi su mi gornje bile ka vladičine. Ka vladičina su mi bila i upozorenja ing Djatlovu da ne vrši probe reaktora 4. Džaba! Eksperimentisao ing, eksperimentisao i na kraju – čim je vanredno stanje ukinuto – reaktor eksplodirao i radioaktivna govna se rasula na sve četiri strane sveta. Stvari koje se poslednjih dana zbivaju u Srbiji kao da su se prelile na ulicu iz neke priče Danila Harmsa… – a što je dalje bilo čitajte u kolumni Svetislava Basare u Danasu.