Njezino nepopularno mišljenje

Strah od zaraze koji je uzrokovao to da se rukujemo laktovima prouzročio je i to da se sama pomisao dodira nečijeg tijela prstima mnogima čini kao dio znanstvenofantastičnog romana… U svim tim kafićima i noćnim klubovima, osim svega o čemu roditelji možda i ne žele znati, odvijalo se i ono o čemu nisu mogli izravno saznati, a željeli bi. U još se većoj mjeri to događalo u školskim klupama i fakultetskim predavaonicama, a danas ih je zamijenilo okruženje online videokonferencija u pidžamama i šlapama – brine se psiholog Jokić za psihičko i fizičko zdravlje mladih zbog manjka seksa.