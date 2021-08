Gospodinčić ministar

Svi smo ludi za seksom jer je to lako dostupan vrhunski doživljaj. Zgrabiš ti njega, ili on tebe, moram biti politički korektna, ili ona nju, ili on njega, ili ono ono, ili ono njega…Bože, na koje sve načine čovjek danas smije biti sretan i ne osjećati krivicu? Dapače, ako neka porodica nema bar jednog člana koji voli one istoga spola ili one koji pojma nemaju koga su spola, na takvu se porodicu gleda ispod oka. Jeste li vi, ljudi, normalni? – piše Vedrana Rudan na svom blogu.