Knjige, kaos i kreativni potresi – sve po planu

U ponedjeljak su na Sa(n)jam knjige u Istri – u programu PULikulArna reforma – nastupili Milan Rakovac i Boris Dežulović, koji su uz moderaciju Emira Imamovića Pirkea srednjoškolskim učenicima iz Pule i Rijeke govorili o najslavnijem djelu Miguela de Cervantesa – “Don Quijoteu”. “On je”, kaže Dežulović, “čitao jako puno knjiga, od čega je poludio i poželio mijenjati svijet mediokriteta i bezveznjaka koji ne čitaju”. “Čitao je on puno knjiga, istina, ali u puno vremena. Zato nemojte se plašiti i čitajte, ima vremena do dijagnoze”, prekinuo ga je Pirke, što je izazvalo salve smijeha u publici. “Treba čitati puno knjiga i treba poludjeti kao Don Quijote. Treba mijenjati svijet. Jedino što poštenom, čestitom čovjeku danas preostaje jest da bude luzer kao Don Quijote. Pozicija luzera danas jedina časna pozicija. Nemojte nikada biti među pobjednicima. Nemojte se gurati među njih – to je za šupke. Pravi su vitezovi luzeri, gubitnici na margini”, zaključio je Dežulović. Tportal