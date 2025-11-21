Knjige, kaos i kreativni potresi – sve po planu
Sa(n)jam knjige u Istri 2025: Nemiri pod svjetlima Pule
U Puli 28. studenog počinje 31. Sa(n)jam knjige u Istri, ove godine pod temom Nemiri. Festival donosi gotovo 100 programa koji istražuju osobne, društvene i povijesne nemire kroz književnost, publicistiku, film i likovnost. Počasni gost je Boris Dežulović s novim romanom Tko je taj čovjek, a među brojnim međunarodnim i domaćim autorima stižu Burhan Sönmez, Dacia Maraini, Tamta Melashvili, Hiroko Oyamada i mnogi drugi. Ključni programi uključuju rasprave o suvremenim nemirima te poseban fokus na Krležina djela. Festival traje do 7. prosinca. Booksa