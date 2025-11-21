Sa(n)jam knjige u Istri 2025: Nemiri pod svjetlima Pule - Monitor.hr
Danas (18:00)

Knjige, kaos i kreativni potresi – sve po planu

Sa(n)jam knjige u Istri 2025: Nemiri pod svjetlima Pule

U Puli 28. studenog počinje 31. Sa(n)jam knjige u Istri, ove godine pod temom Nemiri. Festival donosi gotovo 100 programa koji istražuju osobne, društvene i povijesne nemire kroz književnost, publicistiku, film i likovnost. Počasni gost je Boris Dežulović s novim romanom Tko je taj čovjek, a među brojnim međunarodnim i domaćim autorima stižu Burhan Sönmez, Dacia Maraini, Tamta Melashvili, Hiroko Oyamada i mnogi drugi. Ključni programi uključuju rasprave o suvremenim nemirima te poseban fokus na Krležina djela. Festival traje do 7. prosinca. Booksa


Slične vijesti

29.11.2022. (12:00)

Pozicija luzera danas je jedina časna pozicija

Boris Dežulović na Sa(n)jam knjige u Istri: “Biblija je plitka i trivijalna književnost za Don Quijotea”

Emir Imamović Pirke, Milan Rakovac i Boris Dežulović

U ponedjeljak su na Sa(n)jam knjige u Istri – u programu PULikulArna reforma – nastupili Milan Rakovac i Boris Dežulović, koji su uz moderaciju Emira Imamovića Pirkea srednjoškolskim učenicima iz Pule i Rijeke govorili o najslavnijem djelu Miguela de Cervantesa – “Don Quijoteu”. “On je”, kaže Dežulović, “čitao jako puno knjiga, od čega je poludio i poželio mijenjati svijet mediokriteta i bezveznjaka koji ne čitaju”. “Čitao je on puno knjiga, istina, ali u puno vremena. Zato nemojte se plašiti i čitajte, ima vremena do dijagnoze”, prekinuo ga je Pirke, što je izazvalo salve smijeha u publici. “Treba čitati puno knjiga i treba poludjeti kao Don Quijote. Treba mijenjati svijet. Jedino što poštenom, čestitom čovjeku danas preostaje jest da bude luzer kao Don Quijote. Pozicija luzera danas jedina časna pozicija. Nemojte nikada biti među pobjednicima. Nemojte se gurati među njih – to je za šupke. Pravi su vitezovi luzeri, gubitnici na margini”, zaključio je Dežulović. Tportal

08.12.2015. (11:30)

Sanjamo o Paviću i Celzijus

Gola istina, drugi put među Istranima

Sa(n)jam knjige u Istri, sajam koji je jednom (davno?) odbio potvrditi kako je sve što je ukoričeno knjiga, te koji je od nagrade Kiklop ljetos odustao iz, navodno, sličnih “kulturnih” razloga, danas će mrtvo-hladno, tiho i bez ičijeg negodovanja, protesta ili barem bojkota, ugostiti Ninoslava Pavića – čovjeka koji je zasigurno jedan od najodgovornijih za to što je Nives Celzijus postala to što je postala, piše H-alter.

09.08.2015. (09:25)

Hvala, doviđenja

Hoće li se ‘Kiklop’ dogodine zvati ‘Jure Grando’?

“‘Kiklop’ se ove godine neće dodjeljivati ni u jednoj kategoriji. Jer, vele, stanje u izdavaštvu je toliko katastrofalno da cjelogodišnja knjiž(ev)na produkcija, ni kvantitetom niti kvalitetom, ne omogućuje vrednovanje i nagrađivanje na razini kakva je bila dosad. Kakvu su to, dakle, poruku dobili hrvatski pisci i ini autori sa sajma Sa(n)jam knjige u Istri? ‘Ne valjate nam, dame i gospodo. Džaba ste mrčili papir i pristajali na ponižavajuće uvjete da bi vas ukoričilo i objavilo, ništa vam to ne vrijedi, jer mi tako kažemo'”, komentira Renato Baretić za Tportal.