Ma nije sve tako sivo...

Korlević na manifestaciji Sa(n)jam knjige: Živimo u tupom svijetu koji je jako dobro informiran - Monitor.hr
Svijet u koji ulazimo Varoufakis je nazvao tehnofeudalizmom, slijede nam kaste. Mlade generacije nemaju strasti, pogledajte po ovoj dvorani, prosjek godina je ovdje viši od 50. Kada vidite da se mladi bune, možete uočiti da se bune iz krivih razloga. Priča o ljubavi je totalna katastrofa! Dolazi nam nevidljivo nasilje, mi smo prognani – pretvara nas se u strojeve. Jako je loša situacija. Imamo problem da nemamo više barbara, oni ne dolaze – odgovorio je Korado Korlević na pitanje o umjetnoj inteligenciji i što kao mali ljudi možemo učiniti po pitanju izazova koji slijede. Homo sapiens ima 50 posto šanse da uopće ne postoji do kraja ovog stoljeća. Zaboravite svijet koji je bio! Ako ti manipuliraš društvenim mrežama, možeš sve izmanipulirati. tportal


Slične vijesti

Srijeda (13:00)

Još jedan tjedan u kojem tehnologija prijeti da nas skuha

Explora: Struja iz svega

Emisiju su Korado i Elvis započeli s napetom pričom o rastu napona u mrežama (220V na 230V+), upozoravajući da stare audio komponente i žarulje zbog toga pate. Bacili su pogled i preko bare na Ameriku, gdje se razmišlja o bušenju aktivnog vulkana za geotermalnu struju na 700°C – uz mali rizik “probušenog balona”. Osvrnuli su se i na vjetroelektrane u UK i hitnu potrebu za skladištenjem energije, a dotaknuli su se i opasnosti nuklearki u doba sukoba te nadolazećeg digitalnog novca i rizika potpune kontrole. HRT

19.11. (13:00)

Tehnički smo u banani, ali barem imamo dobre priče

Explora: Paralelni život na Zemlji

Nova “Explora” s Koradom Korlevićem i Elvisom Miletom nonšalantno secira aktualnu svemirsku utrku. Bezosov New Glenn ozbiljan je konkurent Muskovom SpaceX-u, a u fokusu je i trka za Mjesec i problem svemirskog smeća. Na Zemlji se priča o revoluciji u baterijama – kineski natrijevi akumulatori, koji su sigurniji i trajniji od litijevih, mijenjaju igru za e-automobile i kućanstva. Neizostavne su i bioklimatske prognoze: porast razine mora, zakiseljavanje oceana i potencijalni kolaps Golfske struje, uz raspravu o tehnologijama za podizanje obalnih gradova. Spomenut je i ‘život sjenka’ na Zemlji.

13.11. (14:00)

Od genoma do oceana

Explora: Eugenika

U novoj Explori Korado i Elvis krenuli su s počastima Jamesu D. Watsonu i otkriću DNK, no priča se brzo zakuhala oko genetičkog inženjeringa i njegovih etičkih dilema. Od revolucionarne terapije koja bi milijardu ljudi mogla riješiti visokog kolesterola, što bi bio katastrofa za farmaceutsku industriju, do etičkih noćnih mora stvaranja “dizajnirane” djece s pojačanom inteligencijom i otpornošću na bolesti. Raspravljali su i o hibridima (kimerama) s ljudskim organima, a tu je bio i nonšalantni osvrt na odgode raketnih lansiranja i povratak teretnjaka na jedra. Za kraj, iznenađenje: kako naša crijevna flora, taj “drugi mozak”, izravno komunicira s nama i zašto je slijepo crijevo zapravo sklonište za dobre bakterije. HRT

05.11. (00:00)

Kad su zvijezde postale Wi-Fi antene

Explora: Kundalini

Dvojica mudraca u novoj epizodi zaključuju da je utrka na Mjesec postala samo šou, dok Ameriku razara kulturni kaos gori od našeg. U orbiti je, pak, “gužva u šesnaestercu” jer Elon Musk želi postati gazda interneta, pretvarajući nebo u smetlište koje uništava astronomiju i krumpiraste zvijezde. Bill Gates mudro smatra da su AI, etika i propast društva veći hit od klimatskih promjena. U međuvremenu, analogno je opet u modi jer su pametne kuće horor, a teleskopi stalno gube fokus jer im se staklo “žvače”. Spas je u cehovima eksperata, a ne u roštiljima i apartmanima. HRT

29.10. (19:00)

Od svemirskog otpada do analnog disanja: još jedan dan u znanosti

Explora: Razgovor s mrtvima

Elvis i Korado u novoj epizodi Explore zaronili su u hrpu kozmičkih i zemaljskih tajni. Krenuli su od SpaceX-a, gdje su secirali Starshipovo slijetanje u Indijski ocean i prijetnju svemirskog smeća od Starlink satelita. Brzo su prebacili na “teže” teme: disanje na anus (da, Ig Nobel!), opasnosti vapinga za pluća, a dotakli su se i iscijeljivanja zvukom te povezanosti stresa i debljanja. Ipak, najveća frka je oko umjetne inteligencije – pričalo se o stvaranju digitalne besmrtnosti i strahu da bi AI mogla postati novi, svemoćni “Deus Ex Machina” bez prekidača. HRT

22.10. (22:00)

Nobelova nagrada za destrukciju: Kodak je kriv za sve, a Napoleonovi dijamanti su zapravo jeftini

Explora: Velika pljačka vlaka

Nova epizoda Explore započinje objašnjenjem Nobelove nagrade za “kreativnu destrukciju”—ključnog procesa za propast Nokije i Kodaka, no brzo prelaze na mračnu stranu ekonomije i kako političko lobiranje danas guši inovacije, zamjenjujući ih “administrativnom destrukcijom.” Otkrivaju šokantnu istinu o vrijednosti dijamanata i zašto je lab-grown kamenje, unatoč tome što je savršeno, zapravo jeftino (a pljačka u Louvreu, s tim u vezi, prema Koradu Korleviću, i nije tako velika stvar). Pojašnjavaju i kako su kipovi na Uskršnjem otoku doslovno “hodali” te pokušavaju objasniti jesmo li etički spremni da oživimo mamute i druge izumrle vrste. Bonus: Poslušajte kako se drvo može obraditi da postane jače od čelika i zašto velika umjetna inteligencija ponekad ne uspije riješiti jednostavan matematički zadatak. HRT

15.10. (22:00)

Od Nobela do romobila: ekspedicija kroz znanost i sigurnost

Explora: Dvije crne rupe

U novoj Explori Korado Korlević i voditelj Elvis Mileta razgovarali su o Nobelovim nagradama za fiziku (kvantni tunel efekt) i kemiju (metal-organski okviri), te o medicinskim otkrićima vezanim za T-limfocite i imunološki sustav. Općenito o Nobelu kaže kako nije bez skandala – nagrade koje su dodijeljene za pseudoznanost i krivim osobama. Prešli su na astronomiju s temama poput sudara crnih rupa i međuzvjezdanih kometa. Kada se dvije crne rupe susretnu i “plešu”, one proizvode gravitacijske valove koji deformiraju prostor i vrijeme. Dotaknuli su se materijala u prirodi (poput nevjerojatno tvrdih zuba priljepka) i, kao upozorenje iz svakodnevice, istaknuli opasnosti od samozapaljenja jeftinih litijskih baterija u romobilima i električnim uređajima, naglašavajući važnost sigurnosnih protokola.

10.10. (18:00)

Oružje sudnjeg dana, astrofotografija i kako izbjeći plastiku: eksplozivni koktel znanosti i tračeva

Explora: Oružje sudnjeg dana

U ovoj epizdoi Explore Korado Korlević i Elvis Mileta raspravljaju o opasnostima koje prijete civilizaciji: od city-killer asteroida koje ne možemo detektirati do mikrovalnog oružja koje “kuha” vojnike i svemirskog rata među satelitima. Teme se šire na umjetnost i tehnologiju (virtualni glumci, 3D printanje kuća) te na biološke i socijalne probleme: opasnost od plastifikatora koji mlađu generaciju čine neplodnom, biološku superiornost žena i funkciju tračanja kao “antivirusa u jeziku”. Naglašena je važnost amaterske astronomije i etičkog odgoja. HRT

06.10. (09:00)

Ljudi 2.0: tko ne uči, resetira se

Explora: 888=996

Korado i Mileta raspravljaju o planovima za bazu na Mjesecu (traženje vulkanskih špilja i helija-3 na Južnom polu), kartografiji Sunca zbog opasnog zračenja te razvoju antropomorfnih robota. Zatim se prelazi na društvene fenomene: usporedbu radnih modela 888 i kineskog 996, kibernetičko ratovanje, trend rasta Apple softvera, zabrane mobitela u školama te krizu akademskog obrazovanja zbog umjetne inteligencije. Zaključak je da će budućnost produbiti jaz između onih koji odaberu stalno učenje i simbiozu s AI-jem, i onih drugih, čineći sposobnost i ljudskost važnijom od formalnih diploma. HRT

02.10. (16:00)

Hoćemo li se prije ozračiti od ugljena ili od zagorenog ćevapa?

Explora: Nuklearna elektrana Plomin

Korado i Elvis u emisiji Explora na HRT Radio Puli započinju s analizom globalnih sukoba, no brzo prelaze na intrigantne teme iz znanosti. Naglasak je na dodjeli satiričnih Ig Nobel nagrada, koje ove godine uključuju istraživanje pijanih šišmiša i efikasnosti bojanja krava poput zebri. , Korado ističe da je roštiljanje opasnije od pečenja zbog stvaranja štetnih molekula pri visokim temperaturama.Rasprava se vodi o mogućoj budućoj izgradnji nuklearke Plomin, pri čemu Korado iznosi podatak da je stara termoelektrana Plomin bila tisuće puta opasnija zbog radioaktivnosti pepela i nanočestica, te naglašava pogrešnu percepciju opasnosti nuklearnih elektrana. Zaključuju o potencijalu teraforminga i planetarnim otkrićima. HRT