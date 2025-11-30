Ma nije sve tako sivo...

Svijet u koji ulazimo Varoufakis je nazvao tehnofeudalizmom, slijede nam kaste. Mlade generacije nemaju strasti, pogledajte po ovoj dvorani, prosjek godina je ovdje viši od 50. Kada vidite da se mladi bune, možete uočiti da se bune iz krivih razloga. Priča o ljubavi je totalna katastrofa! Dolazi nam nevidljivo nasilje, mi smo prognani – pretvara nas se u strojeve. Jako je loša situacija. Imamo problem da nemamo više barbara, oni ne dolaze – odgovorio je Korado Korlević na pitanje o umjetnoj inteligenciji i što kao mali ljudi možemo učiniti po pitanju izazova koji slijede. Homo sapiens ima 50 posto šanse da uopće ne postoji do kraja ovog stoljeća. Zaboravite svijet koji je bio! Ako ti manipuliraš društvenim mrežama, možeš sve izmanipulirati. tportal