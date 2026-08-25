AI te ne vidi, ali svi će te ostali spazit
Šarena majica dizajnirana da zbunjuje umjetnu inteligenciju
Dizajner Simon Weckert osmislio je majicu “Digital Camouflage” koja sprječava sustave umjetne inteligencije da prepoznaju nositelja kao čovjeka. Nastala kao odgovor na pilot-projekt AI nadzora u Berlinu, majica koristi pažljivo optimizirane jarke boje i uzorke koji razbijaju kontinuitet ljudske siluete i nadjačavaju vizualnu statistiku na koju se AI oslanja. Weckert je uzorak razvio metodom pokušaja i pogrešaka pomoću samog AI sustava YOLO, čime je iskoristio slijepe pjege tehnologije kako bi stvorio uzorak nevidljiv računalnom vidu. Dezeen