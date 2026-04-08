Prvo Banksy, sad on... može li više itko ostati anoniman na tom svijetu?

Tvrdi tako novinar New York Timesa John Carreyrou, koji je istražujući identitet misterioznog Nakamota istraživao punih godinu i pol, zaključivši – među gotovo 600 “osumnjičenika” – da je upravo taj stručnjak za kriptovalute i kriptografiju prije 17 godina svijetu predstavio bitcoin. Njegovo ime je Adam Back i radi se o 55-godišnjem računalnom znanstveniku, Iako je Back godinama odlučno odbacivao bilo kakvu povezanost s tim pseudonimom, najnovija otkrića brojnih korelacija između njegovih ranih radova, poput sustava Hashcash, temeljenog na “proof-of-work” algoritmu i samog izvornog koda bitcoina, pružaju dosad najuvjerljivije indicije. Kao istaknuti član “anarhističke” zajednice Cypherpunks, on je posjedovao i ideološku motivaciju i tehničko znanje potrebno za stvaranje decentraliziranog monetarnog sustava. Previše podudarnosti nadilazi statističku mogućnost slučajnosti, smatraju u NYT… Bug