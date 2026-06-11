I Drugi svjetski rat je imao svoj after
Schiermonnikoog: Zadnja utvrda Trećeg Reicha
Nizozemski otok Schiermonnikoog ušao je u povijest kao posljednje oslobođeno mjesto u Europi tijekom Drugog svjetskog rata. Nacisti su ga okupirali 1940. godine, pretvorivši ga zbog strateškog položaja u dio obrambenog Atlantskog zida, a broj vojnika gotovo je nadmašio broj lokalnih stanovnika. Iako je kapitulacija Njemačke bila neizbježna, a Hitler već mrtav, njemački vojnici na otoku tvrdoglavo su odbijali predaju. Kanadske snage konačno su ih razoružale tek 25. svibnja 1945. godine. Danas je ovaj mirni otok turistička destinacija čiji posjetitelji povijesne bunkere istražuju vožnjom na biciklu. Mental Floss… istog je dana završena i bitka za Odžak, posljednje uporište preostalih snaga NDH.