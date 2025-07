Galebima ulaz zabranjen

Ova ptica grabežljivica, poznata i kao Harrisova jastrebica, prije četiri godine je zajedno s jastrebicom Beom stigla u Imotski. Od tada uz pomoć sokolara Grge Nikolića neumorno ispunjavaju svoju misiju. Njezine svakodnevne patrole imaju važnu misiju: odlučno tjera galebove i vrane, neželjene uljeze koji ugrožavaju osjetljivu ravnotežu ekosustava. One su oportune, ne vole letjeti, ali njima je let posao. Inače ptice lete iz određenog razloga, iz potrebe, kad se sele, bježe ili love. Razlog mora postojati. Ne lete da bi uživale u prirodi, isključivo mora postojati neki konkretan razlog za let, kaže Grgo. Index