Samo je otišlo na godišnji

Modro jezero nije obična vodena masa. To je krški ponor koji ovisi i o količini padalina, i o podzemnim tokovima, i o količini snijega u planinama iznad. Kad zimi nema dovoljno snijega, a proljeća i ljeta proteknu s vrlo malo kiše, ponor se ne puni dovoljno da održava razinu vode. Također, istraživanja pokazuju da je dno jezera postalo prohodniji put za odlazak vode – ono što je nekad zadržavalo vodu, danas je puno “rupa” kroz koje ona lakše odlazi. U posljednjih desetak godina takvi su ciklusi postali znatno češći. Tko želi, možda će moći otići na šetnju do dna jezera i promatrati jedinstveni prizor, no ne zadugo – najavljene su oborine. Radio Imotski, Index