Samo je otišlo na godišnji

Modro jezero kod Imotskog presušilo, no vjeruje se – ne zadugo

Modro jezero nije obična vodena masa. To je krški ponor koji ovisi i o količini padalina, i o podzemnim tokovima, i o količini snijega u planinama iznad. Kad zimi nema dovoljno snijega, a proljeća i ljeta proteknu s vrlo malo kiše, ponor se ne puni dovoljno da održava razinu vode. Također, istraživanja pokazuju da je dno jezera postalo prohodniji put za odlazak vode – ono što je nekad zadržavalo vodu, danas je puno “rupa” kroz koje ona lakše odlazi. U posljednjih desetak godina takvi su ciklusi postali znatno češći. Tko želi, možda će moći otići na šetnju do dna jezera i promatrati jedinstveni prizor, no ne zadugo – najavljene su oborine. Radio Imotski, Index


26.07. (12:00)

Galebima ulaz zabranjen

Seka, američka jastrebica koja čuva Modro jezero. Zovu je “leteći vuk”

Ova ptica grabežljivica, poznata i kao Harrisova jastrebica, prije četiri godine je zajedno s jastrebicom Beom stigla u Imotski. Od tada uz pomoć sokolara Grge Nikolića neumorno ispunjavaju svoju misiju. Njezine svakodnevne patrole imaju važnu misiju: odlučno tjera galebove i vrane, neželjene uljeze koji ugrožavaju osjetljivu ravnotežu ekosustava. One su oportune, ne vole letjeti, ali njima je let posao. Inače ptice lete iz određenog razloga, iz potrebe, kad se sele, bježe ili love. Razlog mora postojati. Ne lete da bi uživale u prirodi, isključivo mora postojati neki konkretan razlog za let, kaže Grgo. Index

09.06.2024. (00:30)

Kud će suza nego na oko

U Imotskom otkriven novi spomenik – kameni Mercedes

Mercedes – od kamena u prirodnoj veličini – posveta je generacijama Imoćana koji su bolji život tražili u inozemstvu, osobito u Njemačkoj. Otvaranje spomenika privuklo je tisuće Imoćana i njihovih gostiju koji su mogli uživati i u izložbi brojnih Mercedesovih oldtimera. HRT

24.10.2022. (20:00)

Dašak zaštićene prirode

Biokovo – Imotska jezera od iduće jeseni postaje geopark UNESCO-a

Od iduće jeseni područje imotskih jezera i Parka prirode Biokovo trebalo bi postati dio UNESCO-ve mreže svjetskih geoparkova, prenosi Večernji list. Na taj bi se način uspješno priveo kraju višegodišnji proces kojem je za cilj iskoristiti puni potencijal dinarskog krša. Kako je izjavila koordinatorica projekta Ivana Ćapin, a prenosi Večernji list, nakon terenske evaluacije koja je bila u rujnu prošle godine od strane UNESCO-va Vijeća svjetskih geoparkova dobili su određeni broj preporuka koje još treba ispuniti. Plan je do ljeta 2023. poslati finalno izvješće i time postati geopark koji će na taj način postati treći hrvatski park takve vrste nakon Parka prirode Papuk i viškog arhipelaga. Green

27.02.2020. (18:30)

Malena mjesta srca moga

Imotski su – i dobri i pametni ljudi

Novinarke i novinari, spisateljice, fotografi te komunikacijski stručnjaci iz Imotskog – Hrvoje Zovko, Helena Puljiz, Anita Malenica, Saša Kosanović… – istupili su javno da pokažu drugo, ljepše lice Imotskog. Telegram skupio njihove riječi.

Teško li je danas voljeti moj grad. U mom gradu nekad su glasni bili hrabri, radoznali, duhoviti i svijetu otvoreni…

Gepostet von Helena Puljiz am Montag, 24. Februar 2020

24.02.2020. (15:00)

Spaljeni, pa pale

Spaljivanje u Imotskom

  • Tomislav Klauški, kolumna: Što se uči djecu na karnevalu? Kako spaljivati gayeve i Srbe… (24 sata)
  • Dragan Markovina, kolumna: Za užas u Imotskom krivo je naše bolesno ozračje. Što je iduće; spaljivanje nepoćudnih knjiga jer je, kao, smiješno? (Telegram)
  • Predsjednik RH Zoran Milanović: Simbolično paljenje istospolnih partnera s udomljenim djetetom u Imotskom žalostan je, nehuman i posve neprihvatljiv čin pod krinkom karnevalskih Bakovih svečanosti. Organizatori koji su upriličili taj sramotan događaj, pozivajući se pri tome na tradiciju, zaslužuju najoštriju osudu javnosti jer mržnja prema drukčijima, netolerancija i nehumanost nisu i neće biti hrvatska tradicija. Tražim njihovu javnu ispriku i reakciju nadležnih institucija, pogotovo što su događaj gledala brojna djeca i tako svjedočila širenju mržnje i poticanju nasilja. (Facebook)
  • Arsen Bauk i Dugine boje najavili podnošenje kaznene prijave zbog spaljivanja lutke gej para s djetetom (Telegram)
  • Gradonačelnik Imotskog Budalić (da, to mu je doista i prezime) na pitanje smatra li da je čin organizatora karnevala u redu kaže: ‘Zadržao bih svoje mišljenje za sebe’ (Dalmatinski portal)
  • dođoška: Ovaj ImoCki nikad ne propusti priliku da bude zadrta vukojebina? (Twitter)
10.11.2019. (11:30)

Imotski je stanje duha

Ante Tomić: Mijenjaju se države, a moji ih sve jednako varaju i lažu

“Naraštajima unatrag u mojoj obitelji netko je nešto kozjim stazama kroz krš, o ponoći, po mjesecu, nosio u torbi preko granice. A koji put i po danu, bijelom cestom, skriveno pod sijenom ili kukuruzom na zaprežnim kolima, ili iza kutija na kamionskoj prikolici, ispod obješenih goveđih trupala u hladnjačama. Iz Austrije u Tursku, iz Turske u Francusku, pa opet u Austriju, u Kraljevini Jugoslaviji, NDH, SFRJ i danas u samostalnoj Hrvatskoj…” – Ante Tomić u Jutarnjem.

07.01.2019. (13:30)

Imotska krajina doživljava turistički bum

2006. godine na području cijele Imotske krajine zabilježeno je nešto više od dvije tisuće noćenja, a prošle 2018., prema podacima sustava e-Visitor, zabilježeno je 73.830 noćenja i 9917 dolazaka. U odnosu na 2017. godinu povećanje iznosi 22,6 posto u dolascima i 27 posto u noćenjima.

26.12.2018. (20:00)

Imotski gradi spomenik Mercedesu, isklesat će u bračkom kamenu teškom 32 tone kultni Mercedes “Minika 115” u prirodnoj veličini

20.12.2017. (10:35)

Imotski: Modro jezero naglo se napunilo vodom, a boja mu je – očaravajuća

09.10.2017. (12:25)

Foto: Presušilo Modro jezero u Imotskom, po prvi put od 2011. godine, na dnu jezera odigrana nogometna utakmica Vilenjaka i Vukodlaka