Najstariji zanat, pokraj politike

“Imućni muškarci, koji imaju viška novca za potrošiti na je*anje, susreću siromašne žene koje se moraju je*ati da bi preživjele. Dakle, kakva veća razlika može postojati?” pita europarlamentarka Maria Noichl, zastupnica iz grupe socijalista i demokrata i samoproglašena borkinja za prava seksualnih radnica koje u industriji nisu završile dobrovoljno. Njezin stav je jasan: Prodaja seksa nije posao, to je rodno uvjetovano nasilje i trebalo bi biti protuzakonito kupovati seks ili biti svodnik, piše Politico. Međutim, postoje neslaganja oko njezinog stajališta, a bilo je i upozorenja da bi Noichlin prijedlog mogao pogoršati uvjete rada seksualnih radnica. Drugi, poput zastupnice češkog S&D-a Radke Maxove, protive se kriminalizaciji kupaca seksa, ali se “apsolutno slažu s elementima koji pokrivaju bolju socijalnu zaštitu. U Francuskoj, gdje su usvojili tzv. nordijski model, dovelo je do toga da seksualne radnice imaju manje moći oko izbora klijenata, što je dovelo do povećanja spolnih bolesti i nasilja. N1