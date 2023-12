Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da bi volio vidjeti daljnja zakonska ograničenja u vezi sa seksualnim radom u Njemačkoj, dodajući da prodaja seksualnih usluga “nije prihvatljiva” i da ne treba biti nešto “normalno”. “To je nešto što me je oduvijek moralno uzrujavalo”, dodao je Scholz. „Smatram da trebamo pogledati zakon i vidjeti kako se to najbolje može suzbiti”, ističe. Seksualni rad je u Njemačkoj oduvijek bio legalan, ali se njegovo promicanje smatralo “nemoralnim” i bilo je kazneno djelo do 2002. godine. Europski parlament se također izjasnio za zabranu seksualnog rada po uzoru na takozvani „nordijski model”, koji kriminalizira svodništvo i bordele, ali ne i pojedince koji se njome bave, kojima još i nude podršku. DW