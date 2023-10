I tužiti ih ženama

Prema neslužbenim procjenama izvora iz policije za Danicu, prostitucijom se u Hrvatskoj ukupno bavi do 10.000 žena i muškaraca, odnosno iz godine u godinu sve više. Oko petstotinjak je elitnih prostitutki. Hrvatska je nedavno pooštrila kazne iz prekršajnog zakona, ali ostale su iste za odavanje prostituciji, za što se može dobiti najviše 100 eura kazne. I dalje se ne kažnjavaju korisnici usluge. Prema informacijama pojedinih korisnika s raznih foruma i društvenih mreža, ispada da ono što se nekad plaćalo 200 kuna (polusatni seks), danas stoji od 40 do 80 eura. Neke usluge povremenih i stalnih prostitutki skuplje su i do 200 posto u odnosu na predlani.