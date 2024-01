Prvo ljudska, a tek onda radnička prava

No, službenici pravosudnog i policijskog sustava, stručnjaci iz državnih tijela i ministarstava slažu se da je kriminalizacija radnica štetna te da bi država trebala imati kontrolu nad radnicama, to jest novcem. Iako je seksualni rad u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina vrlo dobro istražen, o njegovoj regulaciji šuti svaka politička stranka i svaki saborski klub. Seksualni je rad danas reguliran Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira. U ovom članku pojam „prostitucija“ koristi se jer seksualni rad nije prepoznat u zakonima mnogih država. Članak 12. tog zakona starog više od 45 godina propisuje kaznu od 20 do 100 eura ili 30 dana zatvora osobama koje „se odaju prostituciji“. No, slučajevi iz sudske prakse pokazuju kako svaki sudac to drugačije tumači, zbog čega je u pravnom smislu pitanje seksualnog rada potpuno neusklađeno. Seksualni je rad tipično ženski, no prema MUP-ovim podacima iz 2022. godine, 18% prijavljenih radnika bili su muškarci. H-alter