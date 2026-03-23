Ljubav u doba algoritma
Seksualni rad velika je globalna industrija koju ekonomisti tek počinju ozbiljno analizirati
Nova knjiga Sex Work by Numbers pokazuje da se vrlo mali dio istraživanja seksualnog rada bavi ekonomijom, iako je riječ o industriji vrijednoj desetke milijardi dolara. Digitalne platforme poput OnlyFans mijenjaju tržište, smanjuju stigmu i olakšavaju ulazak u industriju. Istraživanja pokazuju da legalizacija smanjuje nasilje i spolne bolesti, dok kriminalizacija pogoršava uvjete života radnica. Ekonomisti sve više proučavaju seksualni rad kao tržište ponude i potražnje, a digitalni seks mogao bi imati šire društvene i ekonomske posljedice, uključujući pad fertiliteta i promjene cijena usluga. Jutarnji prenosi Economist.