Ljubav u doba algoritma

Nova knjiga Sex Work by Numbers pokazuje da se vrlo mali dio istraživanja seksualnog rada bavi ekonomijom, iako je riječ o industriji vrijednoj desetke milijardi dolara. Digitalne platforme poput OnlyFans mijenjaju tržište, smanjuju stigmu i olakšavaju ulazak u industriju. Istraživanja pokazuju da legalizacija smanjuje nasilje i spolne bolesti, dok kriminalizacija pogoršava uvjete života radnica. Ekonomisti sve više proučavaju seksualni rad kao tržište ponude i potražnje, a digitalni seks mogao bi imati šire društvene i ekonomske posljedice, uključujući pad fertiliteta i promjene cijena usluga. Jutarnji prenosi Economist.