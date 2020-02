Samo ništa ne diraj

Američki Senat je usvojio rezoluciju kojom je ograničio ovlasti predsjednika Donalda Trumpa pri mogućem pokretanju rata protiv Irana. Trump je najavio veto na odluku. Kada bi rezolucija postala obvezujuća, Kongres bi morao objaviti rat, ili odobriti upotrebu vojne sile protiv Irana, da bi djelovanje protiv iranskih ciljeva bila legalno. 24 sata…

….If my hands were tied, Iran would have a field day. Sends a very bad signal. The Democrats are only doing this as an attempt to embarrass the Republican Party. Don’t let it happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020