Ne daj se Rade

Kosta Spajić mi je jedanput rekao: "Mali, ti si moja ribica". Kakva ribica, profesore? "Pa ona što je glavna u misiji morskog psa. Svaki morski pas ima svoju ribicu koja ide ispred njega, a on je slijedi, kao antena. To si ti". E, to se odnosi na kreativne glumce koji rade s velikim režiserima. Svaki veliki režiser ima takve svoje glumce. Zamislite kojim je sve režiserima Pero Kvrgić bio ta ribica? Vodilja kroz njegovu ideju. Jest, režiser je pravi autor, i u filmu i u teatru, jer on zamisli stvar, odredi je politički, socijalno. Ali glumac je taj koji mu donosi inspiraciju i koji ga vodi putem božanskog nadahnuća, a pametan ga redatelj slijedi – priča Rade Šerbedžija u intervjuu za Novi list.