Više nisu 'butik' destinacije

Budi se kontinentalni turizam. Tako je popunjenost na sjeveru Hrvatske, u Međimurju – gotovo na razini rekordne 2019. godine. Ivica Grudiček provjerio je u Termama Sveti Martin kako su preživjeli pandemiju, ali i kako se nose s aktualnim problemima – rastom cijene energenata i nedostatkom radne snage. Dodaje da su prije pandemije prevladavali domaći gosti u Svetom Martinu i to sa 60 posto noćenja, a sva ostala noćenja su bili gosti iz susjednih zemalja. Tijekom pandemije i odmah poslije gosti su većinom bili domaći, no, kako kaže, sada su se počeli vraćati i stranci. Poskupljenje energenata snažno utječe na poslovanje i kako kaže, to je trenutno „rak rana” svih hotelijera, pogotovo onih koji imaju termalne kapacitete, stoga što oni jako ovise o energentima. HRT