Priča o "O"

Knjiga seksologinje Shere Hite iz 1976. pod naslovom The Hite Report donijela je revoluciju u način na koji razmišljamo o ženskom užitku. Pitanje koje se otvara u novom filmu glasi: zašto Hite onda nije poznato ime? U filmu Nestanak Shere Hite, redateljica Nicole Newnham prati vrtoglavi uspon intelektualke iz radničke klase. Hite je rođena u Missouriju, no à la Holly Golightly ponovo je pronašla sebe u New Yorku. Konvencionalno prekrasna, radila je kao model za Playboy kako bi financirala doktorat iz društvene povijesti na Columbiji. Na kraju je odustala od studija i snimanja kad je otkrila feminizam, piše Independent. Index